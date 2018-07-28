2018-07-30T10:09:51+03:00
Политика

Самый богатый депутат свердловского Заксобрания заработал почти 110 миллионов рублей

Им стал Алексей Кушнарев, управляющий Нижнетагильским металлургическим комбинатом
Дарья РЯБОВА
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Людмила Бабушкина зарабатывает намного меньше многих депутатов ЗаксобранияЛюдмила Бабушкина зарабатывает намного меньше многих депутатов ЗаксобранияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Слуги народа огласили свои доходы за прошедший 2017 год. В списке богачей произошли некоторые изменения. Пальму первенства Алексею Кушнареву, заработавшему 109, 5 миллиона рублей, отдал Александр Серебренников.

В прошлом году его доход составил 67,9 миллиона рублей. Это меньше, чем год назад, когда он занимал первое место, заработав за 2016 год 88,2 миллиона рублей. Александр, кстати, является гендиректором группы фармацевтических компаний "Радуга".

В списке имущества, которым владеет нынешний лидер рейтинга Алексей Кушнарев, числится дом и земельный участок, а у его супруги есть квартира и "Порше Каен". Александр Серебренников же владеет четырьмя земельными участками, тремя домами, двумя квартирами и баней.

50 депутатов Заксобрания рассказали, сколько они зарабатывают Фото: Алексей БУЛАТОВ

50 депутатов Заксобрания рассказали, сколько они зарабатываютФото: Алексей БУЛАТОВ

Третье место взял Анатолий Никифоров - владелец "Таганского ряда". Его доход в этом году составил 48,3 миллиона рублей. У Анатолия из имущества есть дом, квартира, земля и гараж, а супруга депутата, как бы поэтично это не звучало, разъезжает на "Мерседес Бенц".

Интересно, что председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, заработала за минувший год всего 5 миллионов рублей. Отметим, что у несовершеннолетних детей некоторых слуг народа есть квартиры, дома, земельные участки. В качестве примера можно привести четверых детей лишившегося пару месяцев назад своего мандата Армена Карапетяна.

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