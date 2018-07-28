В Екатеринбурге на Чайковского-Большакова перевернулась иномарка

28 Июль 14:59 2018-07-30T10:03:40+03:00

Она врезалась в другую машину и отлетела на тротуар

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Днем в эту субботу на Большакова, 68 столкнулись две иномарки. Автомобиль Nissan Note ехал по улице Чайковского в сторону Большакова и на перекрестке без светофора не пропустил Range Rover, идущий по главной дороге. "Ниссан" врезался во внедорожник, отлетел на тротуар и опрокинулся на крышу.

Во внедорожнике никто не пострадалФото: Андрей ЛЕОНОВ

- Пострадали четыре человека только из автомобиля Nissan, - рассказали "КП-Екатеринбург" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, - Водитель и три пассажира получали травмы разной степени тяжести. Взрослых увезли в 24-ю городскую больницу, а 16-летнюю девочку, сидевшую на переднем пассажирском сиденьи доставили в детскую городскую поликлинику № 9.

Машина перевернулась и сильно помяласьФото: Андрей ЛЕОНОВ

Травмы пострадавших, равно как и степени их тяжести, пока точно не известны. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства, причины ДТП, составляют процессуальные документы, опрашивают очевидцев и участников аварии.