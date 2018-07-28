2018-07-30T10:03:40+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из под земли забил 10-метровый фонтан кипятка

Без горячей воды остались 50 домов
Андрей ЛЕОНОВ
Поделиться:
В Екатеринбурге из под земли забил 10-метровый фонтан кипяткаВ Екатеринбурге из под земли забил 10-метровый фонтан кипяткаФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
Изменить размер текста:

Ночью уральцы могли наравне со всей Россией наблюдать самое редкое космическое явление – лунное затмение и противостояние с марсом. А жители юго-запада успели посмотреть и самый большой водный фонтан за последние пару месяцев. Все «благодаря» прорыву трубы на перекрестках улиц Серова-Фрунзе. Около 8 часов вечера из под земли прямо рядом с дорогой забил 10 метровый фонтан кипятка.

- Вот это жесть, фонтаны на Плотинке – ерунда, у нас было круче, - удивляются жители в социальных сетях. – Ладно, хоть никого рядом не оказалось!

Несмотря на то, что из под земли прямо на глазах уральцев хлестал кипяток, автомобилисты продолжали ехать через поток воды (а часто напор поднимал в воздух и щебень, и мусор). А местные жители, в том числе и дети, побежали снимать происходящее на видео.

Тем временем на место прибыли две ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании.

- Фонтан тут же перекрыли. Выяснили, что прорыв случился на трубе диаметром 500 миллиметров. Без водоснабжения остались 50 домов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ЕТК. – На самом деле, ремонт этой трубы должен был начаться ровно через неделю, но авария случилась чуть раньше. Поэтому сейчас место очищают от мусора, а как только будет вскрыта проблема, ее начнут устранять.

Горячую воду жителям пообещали вернуть в кратчайшие сроки.

- Хочется обратить внимание, что родители совсем не держали детей, когда мы перекрыли фонтан. Они ринулись прямо к кромке ямы, А это опасно. Ремонтникам пришлось цепью вставать, чтобы не пустить подростков к опасности, а ГИБДД из-за автомобилистов перекрывали дорогу, - предостерегают в ЕТК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У Екатеринбурга позаимствовали юбилейный логотип
В Асбесте вынесли приговор мужчине, зарубившему молодую семью ради антикварных 50 копеек
В Екатеринбурге пройдет всероссийская олимпиада по авиамодельному спорту
Уральские детские лагеря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Самому старшему 84 года: на марафон "Европа-Азия" зарегистрировались 6 тысяч бегунов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Следователи Екатеринбурга начали проверку по факту обнаружения мумии на детской площадке
В Кольцово поймали китайца, пытавшегося провезти 10 миллионов рублей, чтобы купить тепличное оборудование
Свердловские железнодорожники устроят праздничный забег
Свердловскую область на две трети подготовили к зиме
За год зарплата свердловчан выросла на 10 процентов
На Урале после жалоб местных жителей за загрязнение воздуха оштрафован цементный завод
В Екатеринбурге задержали автомойщика, грабившего салоны связи из-за кредитных долгов
Цирковые клоуны в День ВДВ устроили в Екатеринбурге шуточный тест-драйв фонтанов
Избирком Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на подкуп горожан дешевыми продуктами
Екатеринбуржцы установили рекорд России, построив денежную пирамиду из 18 тысяч монет
Гонщик Сергей Карякин в день Екатеринбурга откроет раллийный городок
"Я в домике": на Урале должник-алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Деньги на воздух: «Гринпис» проводит в Екатеринбурге масштабный эксперимент
В Екатеринбург везут выставку Сергея Шнурова для взрослых
День ВДВ: екатеринбуржцы массово скупают в интернете голубые береты и тельняшки
Уральцы возмутились тем, что ВДВ-шники пьют пиво на глазах у полиции
В Екатеринбурге осудили мужчину, который "переписал" на себя несколько квартир, заложенных в ломбард
Ливень, ветер, грозы: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами