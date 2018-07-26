2018-07-30T08:13:10+03:00
Экономика

ВТБ предоставил 1 миллиард рублей ГК «Обувь России»

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Банк ВТБ открыл группе компаний «Обувь России» невозобновляемую кредитную линию в размере 1 миллиарда рублей сроком на пять лет. Денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

Общий кредитный лимит, установленный банком для группы, увеличился до 4,5 миллиарда рублей.

– Благодаря финансированию со стороны банка предприятием реализовано несколько проектов, послуживших его динамичному развитию. Партнерство с компанией «Обувь России», одной из наиболее высокотехнологичных на российском обувном рынке, пример поддержки перспективных производств и содействия укреплению различных отраслей российской экономики в целом, – рассказал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

– Мы рады продолжению сотрудничества с ведущим банком страны, который является нашим ключевым финансовым партнером. За последние несколько лет мы существенно нарастили объемы бизнеса, открыли новые направления, модернизировали производство и заняли лидирующие позиции в своем сегменте. Добиться столь высоких результатов нам удалось в том числе и благодаря финансовой поддержке банка, – уверен директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

«Обувь России» сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. Банк оказывает поддержку стратегическим проектам группы, а также финансирует текущую деятельность. За пять лет совместной работы общий объем финансовой поддержки составил 8 милиардов рублей. Помимо кредитования, ВТБ предоставляет «Обуви России» услуги расчетно-кассового обслуживания, интернет-банкинга, инкассации, эквайринга, размещения депозитов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. ВТБ Страхование является партнером «Обуви России» по корпоративному страхованию и продаже страховых продуктов в розничных сетях.

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