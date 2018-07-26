2018-07-30T08:13:10+03:00
Звезды

Актер Сергей Светлаков попал в топ рейтинга Forbes

Среди самых богатых и знаменитых звезд российского спорта и шоу-бизнеса КВН-щик занял 47 строчку из 50 возможных
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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Уральский КВН-щик, ведущий, шоумен и продюсер Сергей Светлаков попал в рейтинг самых богатых и знаменитых звезд российского спорта и шоу-бизнеса по мнению журнала Forbes. При составлении списка учитывались три показателя: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

В топ-50 бывший "Уральский пельмень" занял 47 строчку. Его годовой заработок составил $1,8 миллиона, СМИ о нем упоминуло 740 раз, а пользователи интернет ввели в поиск 1167646 запросов.

- Шоумен имеет рекламный контракт с «Вымпелкомом» («Билайн») и Finn Flair . В совокупности эти контракты дают Светлакову почти половину творческих доходов за год, - рассказали в Forbes.

В 2013 году резидент Comedy Club впервые попробовал себя в качестве продюсера. В своем фильме "Скорый "Москва - Россия" он сыграл главную роль и продюсировал его вместе с тремя молодыми коллегами. При бюджете $4 миллиона лента собрала в прокате $5,1 миллиона.

Еще прибыльнее стала вышедшая через год картина «Горько-2», где Сергей Светлаков выступил сопродюсером. При бюджете в $2,5 миллиона фильм собрал более $13 миллионов.

Первое место в рейтинге Forbes занял хоккеист Александр Овечкин с годовым доходом в $14,5 миллионов.

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