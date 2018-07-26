В Екатеринбурге будут производить напиток с легендарным вкусом

26 Июль 15:50 2018-07-27T08:35:19+03:00

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Сочетание вкусов всем известного напитка Coca-Cola и сочной вишни – одно из самых любимых и востребованных у россиян. Coca-Cola Cherry не содержит сахар, что подчеркивает стратегию компании по увеличению доли низко- и бескалорийных напитков в своем продуктовом портфолио. Этот шаг стал очередным этапом в развитии компании Coca-Cola как универсального производителя безалкогольных напитков.

- Coca-Cola всегда уделяет внимание настроениям и желаниям своих клиентов по всему миру. Мы решили вернуть Coca-Cola Cherry на российский рынок, ведь здесь так ждали этого момента, - комментирует Ан Бон, директор по маркетингу компании Coca-Cola в России, Беларуси и Украине.

Новинка от Coca-Cola будет представлена в магазинах Екатеринбурга в баночках уменьшенного объёма – 0,25 мл, а также будет доступна в бутылках объемом 0,5 л, 1 л и 1,5 л.

Компания возвращает ещё один ранее полюбившийся россиянам вкус – Coca-Cola Vanilla. Начало продаж лимитированного напитка планируется в конце июля. После того, как Coca-Cola Vanilla перестала продаваться в России, социальные сети переполнились ностальгическими постами, посвящёнными ванильному вкусу Coca-Cola. Такая активность интернет-пользователей и вдохновила компанию на то, чтобы вернуть российским клиентам любимый вкус.