Эффект от инициатив работников ВИЗ-Стали превысил 60 миллионов рублей

26 Июль 12:50 2018-07-30T08:13:10+03:00

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Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2018 года подали 154 инициативы для повышения эффективности производственных процессов. Экономический эффект от внедрения идей составил более 60 миллионов рублей.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на ВИЗ-Стали с 2013 года. Каждый работник может разработать предложение по оптимизации работы агрегатов, снижению энергозатрат, повышению качества продукции, улучшению условий труда и получить за него премию. Если внедрение идеи приносит положительный экономический эффект, то автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

Фото: пресс-служба Виз-Сталь

В первом полугодии 2018 года большая часть идей (22%) была направлена на улучшение условий труда, 20% – на сокращение времени технологических операций, 17% – на уменьшение внеплановых простоев.

В разработке инициатив участвуют сотрудники всех подразделений. В числе наиболее активных – работники энергетического управления, которые в этом году внесли 34% предложений. Например, мастер участка водоочистки промышленных стоков Иван Балакин разработал новый алгоритм работы насосов, позволивший снизить затраты на электроэнергию и увеличить срок службы оборудования. Специалист участка производства газа Александр Махнев предложил новую методику дистанционного поиска неисправностей в трубопроводах линий риформинга, внедрение которой повысило надежность снабжения водородом цеха холодной прокатки.

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