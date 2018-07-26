2018-07-30T08:13:10+03:00
Общество

Свердловское правительство покупает 21 дорогую иномарку за счет бюджета

Каждый автомобиль будет стоить по 1,7 миллиона рублей
Андрей ЛЕОНОВ
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Областное правительство хочет купить 21 Тойоту КамриОбластное правительство хочет купить 21 Тойоту КамриФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно автомобильный концерн Toyota выпустил линейку абсолютно новой модели Camry. Двухзонный климат контроль, кожаные сиденья и вообще все прелести премиумлинейки. В это же время на машины обратили внимание и Свердловские чиновники. Они решили, что пора бы и им сменить своих железных коней. Тендер о закупке уже опубликован на официальном сайте.

- Поставщик будет обязан пригнать 21 автомобиль Тойота Камри, - говорится на сайте госзакупок. - 11 седанов должны быть чёрного цвета с двигателями от 240 до 249 лошадиных сил. Для комфорта чиновника необходим двухзонный климат-контроль и кожаные сиденья. Также должны быть светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, 8-дюймовый экран у мультимедийной системы.

Остальные 10 автомобилей должны быть с двигателями мощностью от 180 до 185 лошадиных сил с датчиками дождя и света. Немногим меньше будет экран – всего 7 дюймов. Цвет необходим серебристый. За каждый такой седан бюджет заплатит по 1 млн 724 тысячи рублей. Это Toyota Camry в комплектации «Классик», а те, что в черном кузове - Люкс Safety.

Жители Екатеринбурга в соцсетях довольно остро отреагировали на столь «жирную» закупку. Общая стоимость ее составляет 41,2 миллиона рублей.

- На пенсии денег нет, но новые иномарки купить – это всегда пожалуйста, - жалуются уральцы.

- Хотя бы не проект «Кортеж», тот дороже стоит! – ищет плюсы во всем житель Екатеринбурга Евгений.

- Как говорится, но вы держитесь там! – пишет пользователь под ником «Нафаня».

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