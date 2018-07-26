Ведущим "Мисс Екатеринбург 2018" в этом году будет Андрей Рожков из "Уральских пельменей"

26 Июль 12:35 2018-07-27T09:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к финалу главного конкурса этого года "Мисс Екатеринбург". Уже стало известно, кто станет ведущим финального шоу 10 августа. Организаторы конкурса выбрали звезду "Уральских пельменей" Андрея Рожкова. Именно он, по их мнению, сможет и достойно показать себя, и про девушек не забыть.

- С Андреем Рожковым долгое время велись достаточно сложные переговоры, так как у него очень плотный график, - признается Наталья Шахова. - Но он всё же с удовольсвием согласился. Каждый год на ведение финального шоу "Мисс Екатеринбург" приглашались разные звезды. И в этом году в связи с темой финала нам было важно, чтобы звезда была наша местная - человек из Екатеринбурга, не равнодушный к городу. Тем более Андрей сейчас является уже общероссийской звездой.

В прошлом, как уверяют организаторы, на конкурсе "Мисс Екатеринбург" уже были неудачные попытки, когда приглашенная звезда больше пиарила себя, а не представляла конкурсанток.

- Всё же от ведущего требуется показать девушек в лучшем свете, преободрить их и, конечно, не забыть, что звезда тут вообще-то ты, - добавляет со знанием дела Наталья. - Думаю, что Андрей справится с этой задачей.

Андрей Рожков познакомился с уральскими красавицами на "Забеге Добра" и не упустил возможности сделать совместное фото Фото: паблик "Мисс Екатеринбург" во Вконтакте

Сам Андрей Рожков уже встречался с девушками. Недавно в Екатеринбурге проходил благотворительный забег, где он познакомился с участницами конкурса.

- Они прекрасны! Молодые, спортивные, улыбчивые, общительные. В общем, хорошие девчонки, - говорит Андрей Рожков. - Когда мне предложили стать ведущим конкурса "Мисс Екатеринбург", я долго не думал - согласился практически сразу. Мероприятие же хорошее, позитивное и очень важное для нашего города. И у меня получится его как-то тоже украсить. Я подписал договор всего пару дней назад, так что сценария пока нет. Но я уже знаю, что буду добавлять в него шутки от себя, постараюсь много импровизировать. В окружении таких прекрасных женщин любой мужчина будет шутить, смеяться и веселить всех вокруг. А я себя считаю мужчиной.

ЕКАТЕРИНБУРГ - ГОРОД С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

У девочек сейчас завершился первый этап, когда их научили ходить, двигаться и разговаривать. В пятницу 27 июля они примут участие в парусной регате на Таватуе. В субботу отправятся на первую игру футбольного клуба "Урал".

В этих спортивных костюмах от местного дизайнера SHISHKIN девушки отправятся на парусную регату и матч "Урал-Анжи" Фото: паблик во Вконтакте "Мисс Екатеринбург"

- Параллельно девочки готовятся к финальному шоу, - делится Наталья Шахова, пресс-атташе конкурса "Мисс Екатеринбург". - Девиз программы - "Екатеринбург - город с открытым сердцем". Девушки в своих выступлениях обыграют главные события, которые прошли или пройдут в городе. Затронут ЧМ-2018 и ЭКСПО-2025. Все иностранные гости, приехав к нам, отмечают, что наши девушки одни из самых красивых. И этот факт будет заложен в основу программы финала конкурса "Мисс Екатеринбург 2018".

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург 2018" пройдет в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге 10 августа в 19:00 в ЦК "Урал". За звание королевы города будут бороться лучшие красавицы конкурса. Переводчицы, актрисы, стилисты, преподаватели и даже конструкторы гоночных машин. Правда, финал конкурса пройдет без одной участницы. Раньше их было 28, но одна девушка заболела и выбыла из игры. Все подробности о всех 28 красавицах вы можете узнать в наших материалах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участницы Мисс Екатеринбург 2018: Саша Кожурова жила год в Шанхае, а Полина Кузнецова держит дома шесть кошек. Знакомим с красавицами, которые прошли кастинг и будут участвовать в конкурсе в этом году (подробности)

Участницы Мисс Екатеринбург-2018 (часть 2): Катя Черницына плавает на лошадях, а Карина Тулепова строит болид "Комсомолка" продолжает знакомить вас с красавицами, которые поборются за корону в этом году (подробности)