2018-07-27T09:11:35+03:00
Экономика

ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

Банк предлагает широкий спектр кредитных продуктов для аграриев
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ уже активно работает в направлении поддержки агропромышленных компаний в рамках среднего бизнеса. Банк одним из первых среди российских финансовых учреждений начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

С 2017 года клиентам банка одобрено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных соглашений на общую сумму более 105 миллиардов рублей. Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 миллиардов рублей.

– ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Продуктовая линейка банка постоянно расширяется в соответствии с потребностями рынка и приоритетными задачами экономики. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте, – отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Асбесте вынесли приговор мужчине, зарубившему молодую семью ради антикварных 50 копеек
В Екатеринбурге пройдет всероссийская олимпиада по авиамодельному спорту
Уральские детские лагеря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Самому старшему 84 года: на марафон "Европа-Азия" зарегистрировались 6 тысяч бегунов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Следователи Екатеринбурга начали проверку по факту обнаружения мумии на детской площадке
В Кольцово поймали китайца, пытавшегося провезти 10 миллионов рублей, чтобы купить тепличное оборудование
Свердловские железнодорожники устроят праздничный забег
Свердловскую область на две трети подготовили к зиме
За год зарплата свердловчан выросла на 10 процентов
На Урале после жалоб местных жителей за загрязнение воздуха оштрафован цементный завод
В Екатеринбурге задержали автомойщика, грабившего салоны связи из-за кредитных долгов
Цирковые клоуны в День ВДВ устроили в Екатеринбурге шуточный тест-драйв фонтанов
Избирком Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на подкуп горожан дешевыми продуктами
Екатеринбуржцы установили рекорд России, построив денежную пирамиду из 18 тысяч монет
Гонщик Сергей Карякин в день Екатеринбурга откроет раллийный городок
"Я в домике": на Урале должник-алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Деньги на воздух: «Гринпис» проводит в Екатеринбурге масштабный эксперимент
В Екатеринбург везут выставку Сергея Шнурова для взрослых
День ВДВ: екатеринбуржцы массово скупают в интернете голубые береты и тельняшки
Уральцы возмутились тем, что ВДВ-шники пьют пиво на глазах у полиции
В Екатеринбурге осудили мужчину, который "переписал" на себя несколько квартир, заложенных в ломбард
Ливень, ветер, грозы: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами