ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

26 Июль 12:30 2018-07-27T09:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ уже активно работает в направлении поддержки агропромышленных компаний в рамках среднего бизнеса. Банк одним из первых среди российских финансовых учреждений начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

С 2017 года клиентам банка одобрено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных соглашений на общую сумму более 105 миллиардов рублей. Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 миллиардов рублей.

– ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Продуктовая линейка банка постоянно расширяется в соответствии с потребностями рынка и приоритетными задачами экономики. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте, – отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

На правах рекламы.