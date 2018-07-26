Уральский адвокат взялся защищать девушку из Барнаула, которую хотят посадить в тюрьму за репост

26 Июль 10:10 2018-07-27T08:35:19+03:00

Жительницу Барнаула, обвиняемую в экстремизме за репост в соцсетях, будет защищать уральский адвокат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жительницу столицы Алтая обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за несколько картинок в соцсети

Изменить размер текста: A A

Кажется, что дело уральского блогера–покемонолова Руслана Соколовского было совсем уже давно, да и о другой известной заключенной, брошенной в тюрьму за репост в интернете – Евгении Чудновец, уже все позабыли. Но вот в России снова набирает обороты скандал с репостами картинок в интернете и последствиями за это. На этот раз срок в колонии грозит жительнице Барнаула Марии Мотузной. Защищать же ее взялся адвокат, который ранее уже отбил Евгению Чудновец у тюрьмы – Алексей Бушмаков.

- Да, я буду защищать Марию. Дело неоднозначное, но я точно уверен, что вреда ее картинки в интернете никому не принесли, а потому обвинять ее в экстермизме и оскорблении чувств верующих нельзя, - уверен адвокат Бушмаков.

Девушке грозит до 5 лет тюрьмы за репост картинок в социальной сетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марию Мотузную начнуть судить 6 августа. Дело в том, что весной к ней в дом нагрянули полицейские. По их данным еще в 2015 году Мотузная разместила на своей странице картинка с изображением и высмеиванием церкви и ее сотрудников. На эти картинки пожаловались две знакомые Мотузной, с которыми она общалась в интернете. По мнению девушек, эти картинки оскорбляют верующих и возбуждают против них ненависть.

Мария уже подписала признание, но по словам адвоката, сделала она это под давлением силовиков, потому нельзя считать это доказательством вины. В любом случае, Мотузной грозит до 5 лет тюрьмы.

Читайте также:

Евгения Чудновец – «Комсомолке»: Я боюсь, если что-то некорректно скажу или просто поставлю лайк, меня опять потащат в колонию

Журналисты «КП» поговорили с воспитательницей, несправедливо осужденной за репост. Евгения рассказала, что больше не хочет выходить в Интернет, а также поделилась ближайшими планами (читать подробнее)

Евгению Чудновец вывезли из колонии c мигалками

Сотрудники ГУФСИН не захотели, чтобы воспитательница, которая отсидела 4 месяца за репост видео в соцсетях, дала интервью журналистам (читать подробнее)

После 10 месяцев разбирательств Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал Руслана виновным (подробности). Соколовский после суда рассказал, что в храм больше заходить не планирует вообще, а если и захочет ловить покемонов вновь, то только дома под одеялом.

Еще больше материалов по теме: «В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БЛОГЕР ЛОВИЛ ПОКЕМОНОВ В ХРАМЕ»

Еще больше материалов по теме: «ЖИТЕЛЬНИЦА ЕКАТЕРИНБУРГА ПОПАЛА В ТЮРЬМУ ЗА РЕПОСТ»