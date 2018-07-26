Два литра воды в день и панама: на Среднем Урале из-за жары объявлено экстренное предупреждение

26 Июль 09:43 2018-07-27T13:25:36+03:00

В ближайшие дни в регионе будет +30. Ситуацию усугубляет безветрие и отсутствие дождей

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Сначала жаловались, что лета нет. А теперь изнываем от жары. На этой неделе столбик термометра стабильно показывает 30 градусов выше ноля. Тем, кто может позволить себе отдых на водоеме или на природе, безусловно, такая погода в радость. Несладко приходится тем, кто вынужден ходить на работу или трудиться на грядках.

- Над Уралом остановился мощный антициклон. Он пришел к нам из Скандинавии, - рассказывает главный уральский метеоролог Галина Шепоренко.

Фото: Алексей Булатов

Из-за палящего солнца, отсутствия дождей и ветра возрос риск возникновения пожаров.

- 26 июля в большинстве районов Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), 27 июля на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), - предупреждают в Уралгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 июля температура воздуха днем составит +30 градусов и выше. Такая же погода будет и в пятницу, 27 июля.

Фото: Алексей Булатов

Усугубляет ситуацию безветрие. Из-за этого в воздухе не рассеиваются вредные примеси - город окутал смог. "Туман" продержится в регионе до конца недели.

Прохладнее станет только в субботу, днем столбики термометров покажут не больше +28 градусов, а в воскресенье уже будет только +19. Местами пройдёт небольшой дождь, возможны грозы.

А пока на улице стоит жаркая погода сотрудники региональных ведомств МЧС и Роспотребнадзора дают советы, как защитить себя от палящего солнца.

В плане нарядов предпочтение стоит отдать легкой одежде из натуральных тканей светлых тонов. Обязательны шляпа, панама или платок. От жирной еды стоит отказаться, а вот объем жидкости - увеличить, всегда держа при себе чай, минеральную воду или морс.Чтобы избежать перегрева специалисты советуют уральцам снизить физнагрузки и не гулять под палящим солнцем, в помещении включить кондиционеры или вентиляторы.

Фото: Алексей Булатов

- В день необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости, но не тем, кто страдает от болезней почек или сердечнососудистой системы, - говорят в Роспотребнадзоре. - Поездки на личном и общественном транспорте лучше ограничить или планировать в утреннее и вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем, где есть кондиционеры.

Для наглядности мы подготовили для вас памятку: