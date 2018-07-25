Положение о фотоконкурсе

25 Июль 08:00 2018-07-26T14:07:39+03:00

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Положение о проведении фотоконкурса к Дню Строителя-2018

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов открытого фотоконкурса, посвященного Дню Строителя-2018 (далее – Фотоконкурс).

1.2. Организатор Фотоконкурса – АО «ИД «Комсомольская правда» (Екатеринбургский филиал). Адрес филиала: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 52, офис. 302 (далее – Организатор).

1.3. Срок и место проведения Фотоконкурса – сайт ural.kp.ru с 24 июля по 10 августа 2018 года включительно.

II. Цели и задачи Фотоконкурса

2.1. Конкурс проводится с целью повышения интереса к профессии строителя, истории профессии и родного города.

2.2. Задачи Фотоконкурса:

2.2.1. Стимулировать совместную работу сотрудников строительных предприятий.

2.2.2. Стимулировать творческую инициативу.

2.2.3. Дать возможность работникам предприятий творчески самовыразиться и показать общественности то, чем они гордятся в своей профессии.

III. Условия участия в Фотоконкурсе

3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие физические лица (далее – Участник), проживающие на территории Свердловской области, независимо от возраста, места жительства и гражданства, выполняющие условия данного Положения.

3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо: прислать на почту konkurs.ekb@phkp.ru фото с указанием фамилии, имени участника, контактного телефона и номинации. Для участия в номинации «Скажи, почему ты – строитель!» в заявке добавляется история не более 300 знаков

3.3. Один Участник может предоставить на Фотоконкурс не более одной фотографии в каждой номинации. На каждую фотографию отправляется отдельная заявка.

3.5. Отправкой заявки Участник подтверждает согласие на передачу своих персональных данных, фотографии, демонстрацию в СМИ, использование в гражданском обороте, распространение фотографии любым некоммерческим способом среди населения без ограничений.

3.6. Участие в Фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

3.7. Количество участников не ограничивается.

3.8. Организатор имеет право не включать фотографию Участника на Фотоконкурс без объяснения причин.

3.9. Информация о порядке проведения Фотоконкурса публикуется на сайте Организатора – ural.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Фотоконкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте Организатора. Принимая участие Фотоконкурса, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

IV. Номинации Фотоконкурса

4.1. «Этот дом построил я». Номинация для тех, кому есть, чем гордиться, для тех, кто в каждый кирпичик дома вложил частичку своей души.

4.2. «Самая улётная бригада». Номинация для коллективных фотографий, которые сделаны во время рабочего процесса. Цель таких фотографий – показать сплоченность, креативность, позитив строительных бригад.

4.3. «Скажи, почему ты – строитель!». Если вы хотите рассказать, почему вы пришли в эту профессию, если у вас есть забавная история о коллегах, первом рабочем дне на стройке или вы просто хотите поделиться историей из профессиональной жизни, то эта номинация для вас. Формат подачи заявки: фото+история (не более 300 знаков).

V. Порядок определения победителей

5.1. Читатели «Комсомольской правды» в режиме «онлайн» оставляют свои голоса за понравившееся фото.

5.2. В голосовании принимается по одному голосу с устройства за каждое фото один раз в 24 часа. Фотографии, на которых Организатор увидит «накрутку» голосов, будут удалены без предупреждения автора.

5.3. Голосующие и участники могут распространять ссылку на Фотоконкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих.

5.4. Победителем Фотоконкурса признается участник, набравший максимальное количество голосов в открытом голосовании на сайте ural.kp.ru.

5.5. В каждой номинации будет выбран один победитель, набравший на протяжении всего голосования наибольшее количество «Лайков».

5.6. Итоги будут опубликованы на сайте Организатора - ural.kp.ru и в официальных социальных сетях Организатора в течение 3 рабочих дней после подведения итогов.

VI. Награждение

6.1. Награждение пройдет 11 августа 2018 года на сцене в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. Время награждения будет сообщено заранее на странице фотоконкурса на сайте ural.kp.ru

6.2. Победитель в каждой номинации получает приз от АО «ИД «Комсомольская правда»:

Номинация «Этот дом построил я» - интервью с победителем и фоторепортаж о его постройке

Номинация «Самая улётная бригада» – материал о победившей бригаде в формате журналист меняет профессию «Как я работал в самой улетной бригаде»

Номинация «Скажи, почему ты – строитель!» - материал «Прославь свою профессию», интервью с победителем.

Партнеры Фотоконкурса могут предоставлять дополнительные призы победителям. Информация о партнерах будет доступна на сайте ural.kp.ru во время проведения Фотоконкурса.

6.3. Организатором и (или) Партнерами Фотоконкурса могут быть предоставлены другие дополнительные призы для участников и победителей. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не допускается.

Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения Фотоконкурса

Данное положение является официальной офертой.