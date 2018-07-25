В Каменске-Уральском из фуры на асфальт вылилась аккумуляторная кислота
Жаркий летний денек для жителей Каменска-Уральского сегодня прервался жутким ЧП. Со стороны это смотрелось так, как будто на город кто-то совершил химическую атаку, потому что спасатели внезапно начали поливать дорогу в центре города, притом, что на ней стоял КАМАЗ с какими-то резервуарами в кузове.
Пожарным пришлось заливать место ЧП водной завесой, чтобы люди не отравились испарениямиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Оказалось, что в кузове грузовика действительно были ядовитые вещества. Водитель перевозил десять резервуаров, по кубометру каждый, внутри была кислота из аккумуляторов. Один из них – прорвало прямо на перекрестке улиц Ленина-Карла Маркса. Очевидцы вызвали спасателей, но примчались к перекрестку сразу все спецслужбы.
- Зона происшествия тут же была оцеплена полицейскими. На месте дежурили и кареты скорой, на всякий случай, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. – Спасателям пришлось организовать водяную завесу, чтобы сбить ядовитые испарения от серной кислоты. На дорогу никого в это время не пускали.
К счастью, никто не пострадал. Фото: "Подслушано Каменск-Уральский"
Розлив аккумуляторной кислоты в Каменск-Уральском.Видео: группа "Подслушано Каменск-Уральский" Вконтакте
В ЧП, к счастью, никто не пострадал. Угрозы для населения и окружающей среды тоже нет, всю кислоту смыли водой. Всего в работе участвовали три автоцистерны и 10 спасателей.
Сообщение поступило почти в три часа дня, а дорогу открыли в 17:21.