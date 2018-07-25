В Каменске-Уральском из фуры на асфальт вылилась аккумуляторная кислота

25 Июль 16:49 2018-07-26T14:20:09+03:00

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Жаркий летний денек для жителей Каменска-Уральского сегодня прервался жутким ЧП. Со стороны это смотрелось так, как будто на город кто-то совершил химическую атаку, потому что спасатели внезапно начали поливать дорогу в центре города, притом, что на ней стоял КАМАЗ с какими-то резервуарами в кузове.

Пожарным пришлось заливать место ЧП водной завесой, чтобы люди не отравились испарениямиФото: ГУ МЧС по Свердловской области

Оказалось, что в кузове грузовика действительно были ядовитые вещества. Водитель перевозил десять резервуаров, по кубометру каждый, внутри была кислота из аккумуляторов. Один из них – прорвало прямо на перекрестке улиц Ленина-Карла Маркса. Очевидцы вызвали спасателей, но примчались к перекрестку сразу все спецслужбы.

- Зона происшествия тут же была оцеплена полицейскими. На месте дежурили и кареты скорой, на всякий случай, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. – Спасателям пришлось организовать водяную завесу, чтобы сбить ядовитые испарения от серной кислоты. На дорогу никого в это время не пускали.

К счастью, никто не пострадал. Фото: "Подслушано Каменск-Уральский"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/661714" frameborder="0"></iframe> Розлив аккумуляторной кислоты в Каменск-Уральском.Видео: группа "Подслушано Каменск-Уральский" Вконтакте

В ЧП, к счастью, никто не пострадал. Угрозы для населения и окружающей среды тоже нет, всю кислоту смыли водой. Всего в работе участвовали три автоцистерны и 10 спасателей.

Сообщение поступило почти в три часа дня, а дорогу открыли в 17:21.