На ВИЗ-Стали завершилась традиционная летняя спартакиада

25 Июль 16:30 2018-07-27T08:35:19+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в группу НЛМК) подвели итоги летней спартакиады, которая впервые прошла с участием спортсменов дочернего предприятия – Верх-Исетского завода. Командные соревнования и личные первенства проходили в течение двух дней по шести видам спорта.

Бесспорным лидером легкоатлетической эстафеты стал спортсмен ВИЗа Александр Суслов. В остальных состязаниях победили атлеты ВИЗ-Стали.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В перетягивании каната победу одержала команда термистов цеха холодной прокатки. Сильнейшими в гиревом спорте в разных весовых категориях стали работники ремонтного управления Алексей Богаткин и Алексей Мальцев. Лучший результат в подтягивании на турнике, как и в прошлом году, показал их коллега Александр Самков. В баталиях по настольному теннису лидировал ремонтник Роман Баннов. В шахматном турнире по круговой системе больше всего очков по результатам серии игр получил термист цеха холодной прокатки Алексей Герасимов.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Все победители и призеры получили денежные призы и дипломы.

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