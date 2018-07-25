На ВИЗ-Стали завершилась традиционная летняя спартакиада
На ВИЗ-Стали (входит в группу НЛМК) подвели итоги летней спартакиады, которая впервые прошла с участием спортсменов дочернего предприятия – Верх-Исетского завода. Командные соревнования и личные первенства проходили в течение двух дней по шести видам спорта.
Бесспорным лидером легкоатлетической эстафеты стал спортсмен ВИЗа Александр Суслов. В остальных состязаниях победили атлеты ВИЗ-Стали.
Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
В перетягивании каната победу одержала команда термистов цеха холодной прокатки. Сильнейшими в гиревом спорте в разных весовых категориях стали работники ремонтного управления Алексей Богаткин и Алексей Мальцев. Лучший результат в подтягивании на турнике, как и в прошлом году, показал их коллега Александр Самков. В баталиях по настольному теннису лидировал ремонтник Роман Баннов. В шахматном турнире по круговой системе больше всего очков по результатам серии игр получил термист цеха холодной прокатки Алексей Герасимов.
Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Все победители и призеры получили денежные призы и дипломы.
На правах рекламы.