Уралмашзавод взял новый курс – на Дальний Восток

25 Июль 16:14 2018-07-27T08:35:19+03:00

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Делегация УК «УЗТМ-Картэкс» посетила выставку «МАЙНЕКС Дальний Восток», которая уже 10 лет традиционно проходит в Магадане. По итогам переговоров, состоявшихся в рамках мероприятия, ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) и ООО «ИЗ-Картэкс» прогнозируют расширение географии поставок за счет новых клиентов — золотодобывающих предприятий Дальнего Востока.

Выставка-конференция «МАЙНЕКС Дальний Восток» прошла в Магадане при поддержке губернаторов Магаданской области и Чукотского автономного округа, главы республики Саха (Якутия). В форуме приняло участие около 300 делегатов из различных регионов России и из-за рубежа. На выставке были представлены все крупнейшие горнодобывающие компании региона: АО «Павлик» (актив ИК «Арлан»), «Полюс Магадан», холдинг «Сусуманзолото», АО «Полиметалл» и другие.

По словам директора по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-Картэкс» Константина Смирных, посетившего выставку, в рамках мероприятия были проведены переговоры с крупнейшими золотодобывающими компаниями Дальнего Востока.

– Выставка дала нам возможность в неформальной обстановке пообщаться с руководством и собственниками компаний, наладить отношения, выявить перспективы поставок оборудования с маркой УЗТМ для золотодобывающих и угледобывающих компаний региона, – отмечает Константин Смирных.

По его словам, собеседники проявили особый интерес к экскаваторам «УЗТМ-КАРТЭКС» ЭКГ-10, ЭКГ-12 и ЭКГ-20, а также к драглайнам ЭШ 11.75, которые могут использовать для добычи рассыпного золота, и дробильно-размольному оборудованию для переработки золотосодержащей руды.

Новое оборудование необходимо предприятиям для реализации проектов по расширению добычи драгоценных металлов. Так, по оценкам портала «Золотодобыча», добычу золота в регионе ведет около 180 компаний. За последние пять лет она выросла с 21,4 до 33 тонн в год, и этот тренд сохраниться в ближайшие годы.

Дальний Восток – перспективное направление для поставок оборудования «Уралмашзавода».

– Золотодобывающие предприятия – привлекательный для нас сегмент промышленности. Мы пока только начинаем диалог с ними, но уже можно констатировать, что интерес достаточно высокий, и на дальневосточном рынке у нас есть перспективы для развития: наша техника вполне может конкурировать с китайской, которую из-за близости границ традиционно используют компании Дальнего Востока. Мы увидели желание у российских горнодобывающих предприятий приобретать российскую продукцию, – отметил Константин Смирных.

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