2018-07-27T08:35:19+03:00
Экономика

Уралмашзавод взял новый курс – на Дальний Восток

Завод будет отправлять технику для золотодобывающих предприятий региона
Поделиться:
Изменить размер текста:

Делегация УК «УЗТМ-Картэкс» посетила выставку «МАЙНЕКС Дальний Восток», которая уже 10 лет традиционно проходит в Магадане. По итогам переговоров, состоявшихся в рамках мероприятия, ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) и ООО «ИЗ-Картэкс» прогнозируют расширение географии поставок за счет новых клиентов — золотодобывающих предприятий Дальнего Востока.

Выставка-конференция «МАЙНЕКС Дальний Восток» прошла в Магадане при поддержке губернаторов Магаданской области и Чукотского автономного округа, главы республики Саха (Якутия). В форуме приняло участие около 300 делегатов из различных регионов России и из-за рубежа. На выставке были представлены все крупнейшие горнодобывающие компании региона: АО «Павлик» (актив ИК «Арлан»), «Полюс Магадан», холдинг «Сусуманзолото», АО «Полиметалл» и другие.

По словам директора по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-Картэкс» Константина Смирных, посетившего выставку, в рамках мероприятия были проведены переговоры с крупнейшими золотодобывающими компаниями Дальнего Востока.

– Выставка дала нам возможность в неформальной обстановке пообщаться с руководством и собственниками компаний, наладить отношения, выявить перспективы поставок оборудования с маркой УЗТМ для золотодобывающих и угледобывающих компаний региона, – отмечает Константин Смирных.

По его словам, собеседники проявили особый интерес к экскаваторам «УЗТМ-КАРТЭКС» ЭКГ-10, ЭКГ-12 и ЭКГ-20, а также к драглайнам ЭШ 11.75, которые могут использовать для добычи рассыпного золота, и дробильно-размольному оборудованию для переработки золотосодержащей руды.

Новое оборудование необходимо предприятиям для реализации проектов по расширению добычи драгоценных металлов. Так, по оценкам портала «Золотодобыча», добычу золота в регионе ведет около 180 компаний. За последние пять лет она выросла с 21,4 до 33 тонн в год, и этот тренд сохраниться в ближайшие годы.

Дальний Восток – перспективное направление для поставок оборудования «Уралмашзавода».

– Золотодобывающие предприятия – привлекательный для нас сегмент промышленности. Мы пока только начинаем диалог с ними, но уже можно констатировать, что интерес достаточно высокий, и на дальневосточном рынке у нас есть перспективы для развития: наша техника вполне может конкурировать с китайской, которую из-за близости границ традиционно используют компании Дальнего Востока. Мы увидели желание у российских горнодобывающих предприятий приобретать российскую продукцию, – отметил Константин Смирных.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Асбесте вынесли приговор мужчине, зарубившему молодую семью ради антикварных 50 копеек
В Екатеринбурге пройдет всероссийская олимпиада по авиамодельному спорту
Уральские детские лагеря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Самому старшему 84 года: на марафон "Европа-Азия" зарегистрировались 6 тысяч бегунов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Следователи Екатеринбурга начали проверку по факту обнаружения мумии на детской площадке
В Кольцово поймали китайца, пытавшегося провезти 10 миллионов рублей, чтобы купить тепличное оборудование
Свердловские железнодорожники устроят праздничный забег
Свердловскую область на две трети подготовили к зиме
За год зарплата свердловчан выросла на 10 процентов
На Урале после жалоб местных жителей за загрязнение воздуха оштрафован цементный завод
В Екатеринбурге задержали автомойщика, грабившего салоны связи из-за кредитных долгов
Цирковые клоуны в День ВДВ устроили в Екатеринбурге шуточный тест-драйв фонтанов
Избирком Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на подкуп горожан дешевыми продуктами
Екатеринбуржцы установили рекорд России, построив денежную пирамиду из 18 тысяч монет
Гонщик Сергей Карякин в день Екатеринбурга откроет раллийный городок
"Я в домике": на Урале должник-алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Деньги на воздух: «Гринпис» проводит в Екатеринбурге масштабный эксперимент
В Екатеринбург везут выставку Сергея Шнурова для взрослых
День ВДВ: екатеринбуржцы массово скупают в интернете голубые береты и тельняшки
Уральцы возмутились тем, что ВДВ-шники пьют пиво на глазах у полиции
В Екатеринбурге осудили мужчину, который "переписал" на себя несколько квартир, заложенных в ломбард
Ливень, ветер, грозы: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами