Трижды умирала в палате: уральские врачи больше месяца боролись за жизнь мамы и ее двойняшек

25 Июль 14:35 2018-07-26T10:54:53+03:00

Шанс, что болезнь разовьется при беременности – один к тринадцати тысячам

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- Что-то мне не по себе, тошнит, голова кружится, слабость, - беременная 21-летняя екатеринбурженка Юлия Серебрякова пожаловалась врачу скорой помощи. Медик решил – нужно везти в больницу, вдруг что серьезное?

Оказалось, серьезней некуда.

- Да у нее жировая дистрофия печени, причем становится хуже, - удивились врачи 40-ой больницы. – Заболевание редчайшее – случай один на 13 тысяч! Нужно срочно кесарить.

Ни медики, ни роженица тогда и представить себе не могли, через сколько сложностей придется им всем пройти, чтобы сохранить все три жизни – двойняшек в мамином животе, и самой мамы…

Девушка вынашивала двойню, как вдруг у нее развилась редкая патология. Фото: горздрав Екатеринбург

ХОТЕЛИ РЕБЕНКА, А ПОЛУЧИЛАСЬ ДВОЙНЯ

Юлия Серебрякова – коренная свердловчанка, вот только выросла она в небольшой деревеньке Азигулово в 200 километрах от Екатеринбурга. Там же Юлия встретила свою любовь – муж жил в соседнем доме. Правда, тогда маленькие Юля и Радамир и не подозревали, что создадут семью. А вот спустя десять лет – встретились и поняли – жить друг без друга не могут. Радамир к тому времени ушел служить в армию, где и остался на контрактную службу. Юлия перебралась за ним в Екатеринбург, поступила в колледж на технолога машиностроения.

- И вот, я уже закончила колледж, супруг меня устроил к себе в часть – сортировать почтовые посылки солдат. И он сделал мне предложение, - рассказала Юлия «КП-Екатеринбург». – Мы всегда хотели ребенка, после свадьбы я забеременела. И тут врачи говорят – так у вас будет двойня! Мы, конечно, удивились, но не расстроились. Стали жить у моих родителей, пока я вынашивала сыновей. Мы обрадовались, что скоро будет пополнение.

Такое заболевание случается раз на 13 тысяч человек. А вот погибает с ним каждая пятая роженица. Фото: горздрав Екатеринбург

И все было хорошо, пока на 34-ой неделе будущей роженице не стало плохо.

- Первая скорая помощь сказала, что это поздний токсикоз, и я сама отказалась ехать в больницу, - вспоминает тот день счастливая мать Юлия Серебрякова. – А вот через полтора часа пришлось снова вызывать медиков, мне стало гораздо хуже.

Следующая бригада увезла девушку в больницу.

ОТКАЗАЛИ ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ, НЕ СВЕРТЫВАЛАСЬ КРОВЬ

Дальше события развивались стремительно. Когда диагноз был подтвержден, было решено роженицу «кесарить».

- 22 ноября в 11 утра появились на свет два малыша. Их тут же отвезли в реанимацию, а позже передали в отделение патологии. Их выходили, с ними все хорошо – они здоровы, - рассказали «Комсомолке» медики.

А вот мама не успела даже увидеть сыновей. После родов у нее развилась почечная недостаточность, а также начались проблемы с кровью – она перестала нормально сворачиваться. Медики решили ввести новоиспеченную маму в медикаментозный сон, чтобы успеть вылечить.

- Еще через день, то есть 23 ноября, Юлию перевели в реанимацию больницы №40. С этого дня врачи 36 суток боролись за ее жизнь. Причем, трижды состояние сильно ухудшалось, пациентка едва ли не умирала, но бригада реаниматологов вытаскивала ее с того света, - вспоминают врачи. – В какой-то момент печень стала отказывать, а следом за ней, из-за проблем с кровью и почки. Пришлось делать еще одну операцию.

Провела ее сборная бригада врачей из нескольких больниц. В итоге, только после этого Юлия стала приходить в себя. И спустя месяц увидела своих малышей.

Оба малыша и мама теперь полностью здоровы. Фото: горздрав Екатеринбург

ОДИН НА 13 ТЫСЯЧ

Сами врачи говорят, что случилось едва ли не чудо. Умирают при таком заболевании слишком часто – в 20% случаев. Да и какой-то определенной терапии в России нет – случай слишком редкий.

- И к тому же девушка поймала волну неудач. У нее сразу три симптома, от которых можно было скончаться, - удивляются врачи. – Но мы все, комплексно, при консультации лучших специалистов, смогли ее вытащить.

Сейчас Юля уже хлопочет по дому и старается не вспоминать страшные дни. Но врачам невероятно благодарна.

- Они подарили второй день рождения мне, а детям – шанс жить. Спасибо нашим медикам, - говорит новоиспеченная мама.