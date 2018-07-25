В «Лимпопо» инструкторы спасли трех девушек

25 Июль 13:34 2018-07-26T14:20:09+03:00

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7 утра. Понедельник. Город еще только-только просыпается, а почти полсотни молодых спасателей уже готовы к бою – сегодня в аквапарке «Лимпопо» они показывали свое профессиональное мастерство.

Сегодня в аквапарке «Лимпопо» инструкторы показали свое профессиональное мастерствоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Инвентарь не крушить, - улыбается Евгений Савин, руководитель службы инструкторов-спасателей «Лимпопо», - и достает из кармана спички для определения первой команды. Старт с позитивом – то, что нужно ранним утром.

Красавцы и красавицы в красных футболках и синих шортах волнуются – не каждый хочет бежать первым. Но короткая спичка быстро определила «первопроходцев», и я даже не успела оглянуться, как все 45 человек разбежались по разным уголкам аквапарка.

- Куда они? – спрашиваю я.

- Сейчас дадут старт, инструкторы уже заняли свои места на этапах.

Поднимаю голову наверх – молодой парень поочередно разминает ноги. «Наверное, побежит по лестнице наверх – там самая высокая горка» - подумала я. Поворачиваюсь назад – молодой человек переступает с ноги на ногу прямо перед обрывом в воду. «Этот точно прыгать будет!» - пронеслось в моей голове. В это время рядом со мной кладут носилки. «А-а-а, ну теперь-то понятно, что будет сейчас происходить…».

- Я стоял на этапе «Спасение утопающего». Это несложно, если учиться и постоянно тренироваться, - рассказывает Денис, инструктор-спасатель «Лимпопо». - А у нас в аквапарке учеба ежемесячная – и по физической подготовке, и по оказанию медицинской помощи.

Денис работает инструктором-спасателем в «Лимпопо» более 4-х лет и говорит, что навыки оказания первой медицинской помощи помогают и за пределами аквапаркаФото: Алексей БУЛАТОВ

Денис говорит, что в его профессии главное – верить в себя. Чтобы рука не дрожала. Знаете, если бы вы сегодня сами видели всех этих ребят, то сразу бы поняли: им не страшно спасать людей, они подготовлены к любым ситуациям. Хотя девчонки, когда их транспортировали на носилках, визжали. Думаю, создавали максимально реальные условия. Таланты!

- Мы сегодня заняли первое место среди трех смен. Очень рады, потому что готовились к этим соревнованиям. У нас коллектив дружный, веселый, и нам это помогает. Иногда перед работой дурачимся в воде, но как только аквапарк открывает двери для посетителей, все инструкторы занимают рабочие места, - делится впечатлениями Александр Любимов, старший смены команды победителей.

Иногда перед работой инструкторы дурачатся в воде, но как только аквапарк открывает двери для посетителей, все занимают рабочие местаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодняшние соревнования – не новые для инструкторов аквапарка. Они проходят на регулярной основе с целью поддержания боевого духа и физической подготовки спасателей.

Ежедневно перед открытием «Лимпопо» инструкторы на себе проверяют все аттракционыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Эстафета выстроена таким образом, чтобы можно было выявить сильнейших из смены. – Рассказывает Евгений Савин, руководитель службы инструкторов-спасателей «Лимпопо». – Сегодня приняли участие порядка 45-ти человек, и каждый показал достойный результат. Но, как и в любых соревнованиях, есть лучшие из лучших. Победители получат приз. В прошлом году, например, это была поездка в пейнтбольный клуб.

Около месяца назад все сотрудники «Лимпопо» вновь прошли обучение по программе «Матрос-спасатель» и сдали соответствующие экзамены. А сегодня на соревнованиях этим ребятам Евгений Мокрушин, заместитель председателя Свердловского регионального отделения ВОСВОД России (Всероссийское общество спасения на водах), торжественно вручил удостоверения квалифицированных матросов-спасателей.

заместитель председателя Свердловского регионального отделения ВОСВОД России (Всероссийское общество спасения на водах), торжественно вручил удостоверения квалифицированных матросов – спасателейФото: Алексей БУЛАТОВ

Поздравляем!

Фоторепортаж с места событий смотрите тут.