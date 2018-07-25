2018-07-25T13:59:10+03:00
Общество

Североуральцам разрешили пить воду из-под крана

Между тем многие местные жители скептически отнеслись к заявлению и пока решаются использовать воду только для мытья посуды или чтобы принять душ
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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В Североуральске река Калья, а с ней и прежняя жизнь горожан, кажется, вернулись в прежнее русло. Накануне вечером авария на дамбе была полностью ликвилирована.

- От Роспотребнадзора получено окончательное заключение с подтверждением соответствия качества воды требованиям СанПин "Питьевая вода", - говорится в сообщении Администрации округа. - Использование воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено.

Несмотря на это многие местные жители словам властей не доверяют и пока решаются использовать воду только для мытья посуды или чтобы принять душ.

- Я в принципе всегда за питьевой водой езжу на родник, - говорит местный житель Виктор.

- Бежит нормальная, чистая, прозрачная вода. Думаю, что если прокипятить, то пить ее можно, - рассказывает местный житель Артем.

- Вчера вечером меня смущало, что из холодного крана бежит горячая вода. Сейчас бежит чистая, не цвета кофе, как было 10 дней назад, вода, но я ее не пью. Власти дескридитировали себя своим пассивным отношением к нам, поэтому я им не верю. Пару дней еще подожду, воду буду покупать в магазине, - говорит местная жительница Наталья.

По данным специалистов, показатель цветности воды на самом северо-восточном дренажном узле, поселках и городе составляет 7,5-9,5 при норме 20. Мутность равна 1,78-2,57 при норме 1,5.

Это приемлимые показатели для того, чтобы пить воду, но специалисты все же советуют перед употреблением ее отстаивать и кипятить в течение пяти минут.

Авария на реке Калья произошла еще 16 июля. С того времени жители Североуральска и близлежащих поселков лишились питьевой воды из-под крана. Живительную влагу люди получали на организованном подвозе либо покупали за свой счет в магазине.

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