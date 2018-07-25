2018-07-26T08:09:30+03:00
Происшествия

Эвакуированы 86 беременных и 49 детей: в роддоме 40-й больницы Екатеринбурга ночью произошел пожар

Двух женщин, которые на момент ЧП уже находились в родовом зале, на машинах реанимации срочно перевели в другой роддом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В роддоме 40-й больницы Екатеринбурга сегодня посреди ночи начался пожар. Около 3:00 часов из подвала повалил густой дым. На момент ЧП в здании находились 170 человек: 86 пациенток, 49 младенцев и 35 сотрудников.

- Двух рожениц, которые находились в родовом зале, на реанимобилях срочно перевели в другой роддом, - рассказали в пресс-службе больницы.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Задымления на этажах не было, поэтому все остальные благополучно эвакуировались до приезда пожарных. Медики разместили женщин и детей в соседнем корпусе.

В 5 часов утра пациентки вернулись в родильный дом, правда пока только в одно крыло здания. В другом сейчас проветривают и проверяют оборудование. Из-за пожара медики закрыли госпитализацию до 9:00.

Фото: пресс-служба 40-й больницы

Фото: пресс-служба 40-й больницы

- Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание. В течение 11-ти минут огонь был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила два квадртаных метра. Повреждено вентиляционное оборудование в подвальном помещении. В тушении пожара были задействованы 3 машины и 12 пожарных.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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