В области успешно реализуется программа льготного кредитования бизнеса Минэкономразвития РФ по ставке 6,5%

19 Июль 12:00 2018-07-19T20:21:15+03:00

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В рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2018» преддставители банков области обсудили вопросы реализации программы Минэкономразвития льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5% годовых. Организатором встречи выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Программа 6,5 начала работать с начала текущего года. Кредиты по данной программе выдаются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Сроки льготного кредитования – до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет – на оборотные, ставка 6,5% годовых.

- Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства постоянно ведет работу по информированию представителей бизнеса о возможностях данной программы. Мы ценим партнерство с банками и реализовываем через них все возможные совместные инструменты поддержки для предпринимателей, - отметил Илья Сулла директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

- Мы активно участвуем во всех государственных программах поддержки бизнеса, понимая, что у предприятий МСП востребовано получение субсидий. На сегодня уже с целым рядом наших клиентов проведена подготовительная работа, установлены лимиты, и мы готовы предоставить им льготное финансирование именно по программе, реализуемой совместно с Министерством экономического развития, – «Программе 1706». При этом мы готовы предоставлять льготное финансирование и по другим действующим программам господдержки, - рассказала Татьяна Есаулкова, управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге.

Представители банков отметили нехватку выделенных лимитов по данной программе, поскольку желающих получить поддержку очень много. Сегодня банки ожидают решение от Минэкономразвития РФ по выделению дополнительных лимитов на второе полугодие, поскольку механизм программы уже четко отработан и банки выражают свою готовность продолжать её реализацию.

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