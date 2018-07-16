Бесплатный массаж и каша на бобах: как живут паломники в Екатеринбурге

16 Июль 13:50 2018-07-16T18:18:53+03:00

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В полдень у палаточного лагеря возле ККТ "Космос" собралось немало людей. Все это паломники, которые приехали в Екатеринбург на "Царские дни". На входе в лагерь полиция и казаки. Они проверяют сумки и просят пройти через ворота металлодетектора. Пройдя КПП, попадаешь в обитель паломников со всех городов России и Ближнего зарубежья. На входе в лагерь нас встречает руководитель отдела по делам молодежи екатеринбургской епархии.

- Около 600 паломников уже разместились в палаточном городке. Но с каждым часом их число всё увеличивается, - докладывает Алексей Соловьев. - Всего лагерь рассчитан на 2-3 тысячи человек. Они могут оставить здесь свои вещи и даже поспать. Но основная цель паломника - не каратать время в палаточном городке, а оставить здесь вещи и пойти изучать город. Тут у них также есть возможность поесть, помыться, сходить в туалет. По всей территории стоят баки для мусора. И самое главное, здесь есть волонтеры, которые могут оказать всесторонюю помощь.

В пункт полевой кухни постоянно кто-то приходит - особенно новоприбывшиеФото: Алексей БУЛАТОВ

После регистрации до палатки гостей провожает волонтер. В лагере есть палатки, где можно укрыться от дождя. Пока в полуденную жару они стоят пустые. А вот в палатках для размещения уже можно увидеть людей. Они лежат не на голой земле - при заезде им выдают туристические коврики. Палатки, кстати, стоят отдельно для мужчин, женщин и семей.

У женщин в палатках с надписью МЧС есть подстил, а мужчины спят прямо на травеФото: Алексей БУЛАТОВ

Но этими удобствами лагерь не ограничивается. В тени берез разместилась полевая кухня, где волонтеры в красных футболках кормят всех желающих кашей с бобами и наливают сладкий чай. Тут же на лавочках сидят паломники и обедают. Кто-то предусмотрительно запасся помидорами, чтобы разнообразить скудный постный паек. Замечаю колоритного не по-уральски загорелого мужчину в казачьей шапке и футболке с надписью "Я - казак". Видно сразу - не из наших краев, издалека приехал.

Волонтеры кормят паломников кашей и даже готовы поделиться с журналистамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Со Ставропольского края я. С первого января мечтал об этой поездке, - признается кубанский казак Геннадий Александрович. - Родом я из станицы Новоалександровской. Там мои деды жили, прадеды - все казаки. Дед прошел гражданскую войну, естественно, в белых казаках - не продал царя. И в царя, и в бога верили. Я тоже с детства приучен, да в советское время церквей не было. А теперь мы в станице сами храм Сергия Радонежского построили. Вот уже лет десять на службы хожу. Вот и крестный ход в Екатеринбурге не мог пропустить - обязан отдать дань деду.

Геннадий чтит память о предках и не покидает родное казачествоФото: Дарья РЯБОВА

Тут уже к Геннадию подходят женщины-паломницы, так что не решаемся отвлекать их от обеда и идем к машине с водой. Там, пристроившись к кузову УАЗа, трапезничает необычная семья. Отец - глава семейства, старший сын, дочка помладше и мальчик. Все одеты в старинные холщовые наряды. На папе княжеская шапка с меховой отделкой, на сыне такая же плюс плащ. На ногах что-то вроде лаптей. Девочка в платочке и красивом сарафане.

- Наша семья представляет Тульскую богатырскую заставу, - говорит за всех глава семьи Андрей Губарь. - Мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи, поэтому и одеты в богатырское облачение. Проехали на машине две тысячи километров, устали. С дороги решили искупаться у вас в местном прудике. Там, правда, написано, что купание запрещено, но нам очень хотелось освежиться. В Екатеринбурге мы рады будем увидеть владыку (ред. - патриарха Кирилла). И если будет возможность, хотели бы подойти к нему, взять благословение, передать поклон от тульской земли.

Семья из Тулы выклядит крайне колоритно на фоне остальных паломниковФото: Дарья РЯБОВА

Андрей приучает детей к вере в Бога с младенчества. Его старший сын Фёдор в три месяца был на Куликовом поле, в годик у Серафима Саровского в источнике купался, плавал на ладье. Ребята всё время ходят в походы - учатся терпению и смирению. Сегодня им предстоит пройти 21 километр до Ганиной Ямы. И кто знает, может, всё же удастся пообщаться с самим патриархом Кириллом.

Многие молятся рядом с палатками - их лучше не тревожитьФото: Алексей БУЛАТОВ

А мы идем дальше - вглубь палаточного городка. Почти все выбрались из палаток и прилегли на траве - общаются с другими паломниками. Кто-то стоит на коленях в сторонке перед иконой и молится. В некоторых палатках всё же можно увидеть отдыхающих - в одной дедушка уснул прямо на голой земле. В лагере много людей старшего возраста, но есть и дети. Даже они ведут себя тихо. Во всем здесь царит спокойствие и умиротворение.

Даша не особо хочет идти в крестный ход, но родителям не откажешьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я с родителями приехала и старшей сестрой, - докладывает маленькая Даша. - Мы из Казахстана. Если честно, я на крестный ход не очень хочу идти - далеко. Не разу еще на таких не была, но в церковь хожу.

Волонтеров в палаточном городке будто больше, чем самих паломников. Всего в Царских днях их участвует больше пятисот. Их помощь еще как пригождается. Рядом с палаткой "Камера хранения" разместилась женщина на стульчике, рядом с ней - волонтер. Парень усердно массирует ей спину, а та расспрашивает его об учебе, сестрах-братьях, любимой.

Волонтеры помогают паломникам, чем могут, даже массируют богльную спинуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это, конечно, в наши обязанности не входит, - признается после массажа волонтер Кирилл. - Но я женщине согласился помочь - голова у неё болела, нерв зажало. Этому искусству я, конечно, специально не обучался, но кое-что умею. Полчаса - и боль, как рукой сняло.

В такую жару в лагере для паломников предусмотрены все удобства. Можно даже ноги помытьФото: Алексей БУЛАТОВ

Есть в лагере для паломников и медицинская палатка. Там студентка мединститута Настя дежурит на входе и помогает тем, кто обратится. Сегодня, по словам девушки, из-за жары многие приходят измерить давление. Рядом стоит палатка для матери и ребенка. Там, например, можно покормить малыша, но пока она пустует. В городке женщин с грудными детьми нет.

Кто-то прилег на травке, даже не дойдя до палатки - так устали с дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ

Но всё же основной наплыв паломников ожидается к вечеру, после чего ночью они пойдут кресным ходом до Ганиной ямы. А пока все готовятся. Кто-то изучает город, кто-то отдыхает в лагере, но в большинстве своем все молятся - готовят себя духовно к долгой пешей дороге и последующим литургиям.

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