В Екатеринбурге мама первоклассника подала на учителя в суд за то, что та дала ее сыну подзатыльник

Леша Григорьев (имена героев в публикации изменены – Ред.) учится в первом классе гимназии №120. Последнее время мальчик неохотно ходит на уроки. Жалуется маме, на учительницу Елену Скворцову. Якобы та обзывает его лгуном при всем классе, потому что у него не было печати в справке о болезни. А под конец учебного года педагог и вовсе ударила школьника.

- Учительница вызвала моего сына к доске. Леша замешкался. Она подошла к нему и дала полбу. Якобы, он слишком долго собирается, - возмущается Татьяна. – А последний раз ребенок получил подзатыльник за то, что не справлялся с самостоятельной работой. А ведь я предупреждала учительницу, что Леше нужно беречь голову - у него была родовая травма, которую вылечили, но всё же. После этого Лешу начали травить одноклассники и их родители.

Вместо того чтобы забрать сына из школы и перевести в другую, Татьяна решила пойти иным путем. Женщина направила обращения уполномоченному по правам ребенка по Свердловской области и в департамент образования Екатеринбурга. Но там ей ответили примерно одно и то же – провели проверку и нарушений в работе педагога не обнаружили. Во всех инстанциях сослались на большой педагогический стаж Елены Скворцовой в 20 лет и отсутствие жалоб со стороны родителей других учеников.

- Я не исключаю, что в школе могут возникать конфликтные ситуации, - рассказывает Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. – Но мы провели свою проверку: пообщались со всеми участниками конфликта. Ситуация с физическим воздействием на ученика со стороны педагога не подтвердилась.

Переписка Татьяны с другими родителями. Фото:Татьяна Григорьева

НЕ ВЫНОСИ СОР ИЗ ИЗБЫ

После этого Татьяне посоветовали отвести сына к психологу.

- Директор школы и завуч говорили мне: «Ну, вы понимаете, что вам еще учиться столько лет?», «Почему вы к нам сразу не обратились? Не доверяете нам?» Я им действительно не доверяю, - признается мама Алексея. – Ведь тот же школьный психолог пытался меня убедить в том, что мой сын всё придумал.

Также Татьяна обратилась в полицию. Дело рассматривалось два месяца. За это время опросили родителей и руководство школы, но никто не подтвердил, что учительница вела себя грубо с детьми.

- Мама девочки, с которой дружит Леша, сначала хотела дать показания, но потом передумала. Боится – им ведь еще до четвертого класса учиться с этим педагогом,- вздыхает Татьяна.

11 июля Татьяна встречалась с инспектором. По статье 6.1.1 «Побои» об административных правонарушениях дело направили в районный суд. Но учительница улетела на курорт и не смогла присутствовать на заседании. Так что слушание дела отменили.

- Меня одна мама из родительского комитета даже спрашивала, как мы будем дальше учиться в такой атмосфере. Советовала поменять школу. Но мы не собираемся никуда уходить. И в другой школе может такое произойти. Зачем куда-то убегать? Я буду бороться за права ребенка.

Тем временем настойчивую маму удалили из общего чата родителей, не пригласили на выпускной первого класса и вообще уже заочно «исключили» из класса.

Учительница на звонки не отвечает. Руководство школы комментировать ситуацию тоже отказалось. Журналист «Комсомолки» звонил директору гимназии, ответил заместитель, но сразу же бросил трубку, услышав, что звонок от СМИ.