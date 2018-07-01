Фан-зона Екатеринбурга закрыта: главная площадка болельщиков исчерпала свой лимит по количеству гостей еще до начала матча Россия-Испания

1 Июль 15:27 2018-07-04T09:34:17+03:00

Посмотреть матч фанаты могут также в кинозалах, ресторанах и ТРЦ города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болельщикам, находившимся в очереди на момент принятия решения, пообещали, что они все попадут на площадку чуть позже

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В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Трансляция игры ведется и в фан-зоне в парке имени Маяковского. Еще задолго до начала встречи здесь собралась многотысячная толпа поклонников футбола.

К началу игры площадка исчерпала свой лимит, и организаторы приняли временно закрыли на нее вход. Ограничение действует и в настоящий момент. При этом болельщикам, находившимся в очереди на момент принятия решения, пообещали, что они все попадут в фан-зону чуть позже.

Все изменения о работе фан-зоны можно отслеживать в официальных группах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Екатеринбурга в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram:

https://www.facebook.com/ekaterinburg2018

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https://www.instagram.com/ekaterinburg2018/

Любители футбола могут также посмотреть матч между сборными России и Испании в кинозалах, торгово-развлекательных центрах, ресторанах и барах Екатеринбурга. Узнать об альтернативных площадках для просмотра матча с участием национальной сборной можно в городских информационных пунктах у волонтеров.