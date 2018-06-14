В Екатеринбурге около ТЦ «Буревестник» автобус врезался в трамвай

14 Июнь 13:00 2018-06-14T13:05:39+03:00

Синий автобус врезался в 26-й трамвай на Юго-Западе и не хило "припечатал" ему бок Фото: Александр Ващенков

По словам очевидцев, трамвай чуть не перевернулся

Изменить размер текста: A A

Первый футбольный матч ЧМ-2018 в уральской столице уже на носу, а в Екатеринбурге ДТП. На Юго-Западном районе возле торгового центра «Буревестник» произошла крупная авария. В трамвай № 26 врезался автобус. Всё его лобовое стекло смяло, а бок «рогатого» покорежился. На место приехала реанимация.

Горожане, узнавшие про аварию, начали выдвигать различные предположения о причине случившегося.

Перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге произошло ЧП, надеемся, гости уральской столицы в пробках из-за него не столяли Фото: Александр Ващенков

- Не иначе теракт в преддверии ЧМ. Надо проверить водителя на принадлежность к ИГИЛ, - переживает Илья.

- И это в такие святые дни! Бедные пассажиры, - восклицает Александр, ссылаясь либо на дни проведения матчей, либо на «Царские дни», которые грядут лишь в июле.

- Сочувствую участникам дпт и пассажирам трамваев, которые не могут с Московской уехать, - делится переживаниями Мария.

Движение транспорта перекрывали на небольшое количество времени. Всего пробка стояла там около часа. Спасать бригаде скорой помощи всё же никого не пришлось. Пострадавших ни в автобусе, ни в трамвае не оказалось. На данный момент полиция проводит проверку по данному инциденту.