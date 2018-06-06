ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам банка «Уссури» и О.К. Банка

6 Июнь 13:00 2018-06-06T14:04:52+03:00

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ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, 6 июня 2018 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури» (г. Хабаровск) и «О.К. Банка» (г. Ярославль). Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.

Общий объем выплат клиентам банка «Уссури» составит около 4,3 млрд рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тысяч вкладчиков. Получить его можно через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка.

Выплаты возмещения по «О.К. Банку» смогут получить порядка 5,8 тысяч вкладчиков, общая сумма составит около 5,7 млрд рублей. ВТБ будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) «О.К. Банка», проживающим во всех регионах, кроме Александровского района Владимирской области. При этом ВТБ будет также осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности и проживающим в Александровском районе Владимирской области.

Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте vtb.ru в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка «Уссури» и у «О.К. Банка» — 25 мая 2018 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

Дополнительную информацию можно получить:

- по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);

- по адресу info@vtb.ru.

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