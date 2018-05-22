2018-05-22T17:06:11+03:00
Происшествия

На Урале при пожаре в квартире обгорел двухлетний ребенок

Многодетная мать отвлеклась на кухню, а пятеро детишек подожгли диван
Андрей ЛЕОНОВ
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В Асбесте двухлетняя малышка обгорела на пожаре. Фото: "Народное телевидение Асбеста"В Асбесте двухлетняя малышка обгорела на пожаре. Фото: "Народное телевидение Асбеста"
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- Мама, там диван дымится, - маленький ребенок, хныча, дергал маму за рукав.

Мама в этот момент готовила ужин на всех пятерых детей, поэтому закрутилась на кухне. И оставила малышей на попечительство старших ребятишек.

Узнав, что диван уже горит, а не дымится, мама ринулась к выходу. В этот момент к дому на улице Челюскинцев в Асбесте уже вовсю спешили спасатели. Соседи, заметив дым, валящий из окна, вызвали МЧС.

СПАСЛИ ВСЕХ, НО ДОЧКА ОБГОРЕЛА

Спасатели, надев защитные маски с кислородом, ворвались в задымленный подъезд и быстро поднялись на шестой этаж и стали выводить детей. Мама, схватив одного из сыновей на руки, тоже выбежала на лестничную клетку. Спасти удалось всех, но одна из дочек сильно обгорела. Ее на скорой экстренно отвезли в больницу, где оказали помощь.

Пожар в Асбесте.видео: Юлия Ветошева

- Девочке оказали первую помощь, а сейчас на автомобиле медицины катастроф отправили в Екатеринбург, в «девятую» больницу, - рассказали медики. – У нее сильные ожоги.

В квартире на 6 этаже жила многодетная пара. Фото: "Народное телевидение Асбеста"

В квартире на 6 этаже жила многодетная пара. Фото: "Народное телевидение Асбеста"

По словам соседей погорельцев, переехали они в квартиру совсем недавно. У супругов – пятеро детей. Многие из них еще совсем маленькие. К счастью, с ними все в порядке. Кроме двухлетней малышки.

Пожарные дознаватели высяняют, в чем причина возгорания.

- По предварительынм данным, дети игрались, и случайно подожгли диван. Как это случилось, более точно установит экспертиза, - отметили в областном МЧС.

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