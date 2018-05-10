2018-05-10T09:07:13+03:00
Происшествия

На Среднем Урале 9 мая лопнул и загорелся газопровод

Пожар длился больше получаса
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Жертв удалось избежатьЖертв удалось избежатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне свердловчане, как и жители всей страны, отмечали День Победы. Люди поздравляли ветеранов и труженников тыла, шли многотысячными колонами в «Бессмертном полку», смотрели праздничный салют. А тем временем, в регионе чуть было не произошла страшная трагедия. В 21:47 на севере области вспыхнул магистральный газопровод, принадлежащий ПАО «Газмпром».

- На 564-м километре магистрального газопровода Игрим-Серов-Нижний Тагил диаметром 1200 миллиметров перед компрессорной станцией «Нижняя Тура» произошел порыв с возгоранием, - говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Втечение пяти минут поврежденный участок сети отключили. Остаточный газ горел еще около получаса, после чего пламя погасло само собой. Сейчас на магистрали идут ремонтно-восстановительные работы. Пострадавших нет. На режим поставки газа в жилые дома и производство авария не повлияла.

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