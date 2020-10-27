Заведениям нельзя будет работать по ночам, а в такси нужно будет устанавливать защитный экран Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал закрытие ночных баров и ресторанов. Уже сейчас заведениям рекомендовано не работать с 23:00 до 06:00.

Сейчас общее количество случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 069. Только за последние сутки заболели 287 человек.

- Сейчас я готовлю изменения в указ, где прописаны все действующие ограничительные меры. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными. Для безопасности посетителей и сотрудников кафе и ресторанов мы рекомендуем устанавливать прозрачные защитные экраны между столиками, чтобы минимизировать возможное распространение инфекции. Такие же экраны могут быть установлены в такси между водительским местом и пассажирскими, - написал глава Среднего Урала в своем блоге.

Стоит добавить, что школьные каникулы продлили до 14 дней, а вузы постепенно уходят на дистанционное обучение. В числе первых оказался УрФУ и Гуманитарный университет.

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