Перед смертью Дмитрия пытали и насиловали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верхней Пышме продолжается расследование резонансного убийства 48-летнего Дмитрия Чикваркина. Мужчина стал жертвой троих местных жителей, которые приняли его за педофила. Всему виной глупая шалость двух девочек трех и десяти лет.
23 августа Дмитрию позвонила знакомая Наталья Фролова. Она попросила привезти к ней на дачу в СНТ «Жасмин» двух девочек, одна из которой была дочерью племянника Фроловой от первой жены. Фролова попросила Чикваркина привезти к ней на дачу 3-летнюю дочь Дунаевой и 10-летнюю дочь ее подруги Алины Михайловой.
Дмитрий привез девочек на дачу на «Газели», а утром следующего дня Дунаева приехала забирать их.
Дом, в котором убивали Дмитрия Чикваркина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- 10-летняя девочка выступила в качестве зачинщика. Им было скучно, и она звонила маме и жаловалась на «приставания дяди Димы». Таким образом, они хотели, чтобы родители поскорее забрали их обратно домой. Девочка была опрошена вскоре после смерти Чикваркина, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник, знакомый с ходом расследования.
По версии следствия Дмитрий стал жертвой Дунаевой, ее любовника Сергея Чабина и ранее судимого друга Михаила Иванова. Примечательно, что за два дня до этого Валерия получила вторую судимость за кражу, ей назначили 400 часов обязательных работ.
Вся троица находится в СИЗО, но в отличие от подельников Чабин полностью отрицает вину. Остальные же дают признательные показания лишь в части нанесения тяжких телесных повреждений. Иными словами, утверждают, что хотели лишь избить Дмитрия, а не убивать.
Обвиняемые в убийстве Дмитрия прячут свои лица от камер журналистов, им грозит пожизненный срок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На прошлой неделе суд продлил им срок ареста до 22 ноября, во время оглашения решения Дунаева показательно расплакалась.
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