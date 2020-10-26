Улетели на запасные аэродромы: в Кольцово из-за непогоды отменили посадку несколько рейсов

В Екатеринбурге из-за непогоды пришлось отменить несколько рейсов. Как рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе аэропорта Кольцово, речь идет о рейсах, вылетевших из Уфы, Санкт-Петербурга и Перми. Их отправили на запасные аэродромы.

- Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейс SU-1404 из Москвы - в Казань, FV-6403 из Санкт-Петербурга - в Пермь, UT-106 - в Уфу. С пассажирами работают представители авиперевозчиков, - рассказали в Кольцово.

- Три рейса ушли на запасные аэродромы в Пермь, Уфу и Казань. Причина - сложные метеоусловия (сильный боковой ветер), - рассказали в Кольцово.

Кроме того, согласно данным онлайн-табло Кольцово, в настоящее время отменены три вылета из уральской столицы. Отмененными оказались рейсы в Сочи, Москву и Бишкек (последний должен был вылететь в начале первого.

Но в Кольцово уверяют, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.