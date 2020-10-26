По национальному календарю в Свердловской области привились против гриппа уже больше 480 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге много случаев коронавируса и ОРВИ, но гриппа пока еще не было ни одного случая, отмечают уральские врачи. И чтобы зараза не смогла разгуляться, когда она все-таки придет, они рекомендуют поставить прививку.

- Цифры позитивные. Количество привитых больше с каждой неделей - уже больше 480 тысяч взрослых привились по национальному календарю (документ, утверждаемый Минздравом РФ со сроками массовой бесплатной вакцинации, - Ред.), - отмечает Денис Демидов, начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

При этом в управлении здравоохранения отметили, что темпы вакцинации немного снизились, кроме того и самой вакцины стало меньше, чем было.

- Вакцина осталась, но ее не так много, - уточняет Денис Демидов. - Тем, кто не поставил прививку, нужно обратиться за ней в поликлинику за ней. Точное количество вакцины, которая осталась в Екатеринбурге, в управлении здравоохранения назвать затруднились, но отмечают, что на этой неделе и на следующей будут новые поставки. Привиться же медики рекомендуют до 15 ноября – 1 декабря. Потому что после этого в городе традиционно начинает расти заболеваемость гриппом.

- Считаю, что все, кто любят и уважают себя, и думают о своем здоровье, должны сделать прививку от гриппа, - добавляет Александр Харитонов, главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. - Гриппом можно заболеть, но не умереть в том случае, если вы будете привиты. Если прививка и не спасет от заболевания, то смягчит последствия от него.

Врачи рекомендуют привиться от гриппа до середины ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА СТАВЯТ БЕСПЛАТНО

Не нужно платить за вакцину тем, кто прививается в рамках национального календаря. Это дети с 6 месяцев до 18 лет, медики, работники образования, общественного транспорта и коммунальной сферы, а также беременные на 2-3 триместрах, студенты и пожилые люди старше 60 лет. Кроме того бесплатно прививаются люди с хроническими заболеваниями.

- Также есть группа вакцинации по эпидпоказаниям – группа риска, так называемая. Это сотрудники предприятий торговли, общественного питания, рабочие промышленных предприятий, предприятий птицеводческих хозяйств – они прививаются за собственные средства или за счет средств работодателей, - объясняет Александр Харитонов. - Для этого работники, если платят сами, могут узнать в поликлинике, есть ли платная вакцина. Или же руководитель предприятия, ресторана, например, или торговой сети, организует вакцинацию своих сотрудников за счет средства предприятия.

ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

В сентябре и начале октября взрослые могли поставить их в поликлиниках и торговых центрах. Но сейчас этим занимаются только поликлиники. Детям прививки ставят в детских садах и школах. Но если же ребенок по какой-то причине не ходит в детский садик, например, если семье не досталось путевки, из-за чего ребенок сидит дома под присмотром бабушки и дедушки, или неработающей мамы, то на прививку его также надо вести в поликлинику.

ЧТО СДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА

Надо просто прийти в регистратуру своей поликлиники и сказать, что хотите привиться от гриппа. После этого вас направят в прививочный кабинет. Однако есть условие – вы должны быть здоровы. Больному человеку прививку никто ставить не будет.

- Если человек перенес ОРЗ, то он может идти ставить прививку от гриппа через две недели после выздоровления. Если он перенес коронавирусную инфекцию, то через три недели, - уточняет Александр Харитонов. - Перед прививкой человека обязательно осмотрит врач, который соберет у него анамнез, измерит температуру, оценит его состояние здоровья и даст разрешение на проведение вакцинации.

Стоит прививка 300-500 рублей. И тут есть важный момент – в поликлинике вакцина может закончиться, в связи с чем, вам могут предложить купить ее в аптеке самостоятельно. Поэтому прежде чем идти в поликлинику, лучше позвонить и уточнить, есть ли еще у них вакцина. Если вакцины нет, и вы решите купить ее в аптеке самостоятельно, то помните, что срок действия у нее ограничен и сразу после покупки надо идти с ней в поликлинику вместе с чеком, в котором указано время покупки.

- Все вакцины у нас отечественные сейчас. После покупки должно пройти не более 2-4 часов, - поясняет Александр Харитонов. - И покупая вакцину, вы должны быть твердо уверены, что вы здоровы и что после осмотра врача вам не откажут в вакцинации.

Идеальный вариант в этом случае – идти в аптеку за вакциной после осмотра врача, но до вакцинации. Но это при условии, что вы точно знаете, что в ближайшей аптеке вакцина есть.