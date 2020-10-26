Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 октября 2020 года

В регионе завершается прививочная кампания против гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 281 новый случай заболевания коронавирусом. Большая часть заболевших зафиксирована в уральской столице: +177 новый случай.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены в Верхней Пышме, Артемовском, Качканаре, Рефтинском, Дегтярске, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Горноуральском городском округе, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 26 октября в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составило 34 782 случая, 26 763 человека полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 185 человек.

На сегодняшний день состояние 259 пациентов инфекционных отделений остается тяжелым, 194 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 116 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки пополнилась статистика случаев с летальным исходом: +4. Общее число жертв пандемии в Свердловской области сейчас составляет 743 человека.

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