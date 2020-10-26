Киносеанс без маски и антисептика: как посмотреть новинки октября в свое удовольствие

Фото: предоставлено «Ростелеком»

Осень — традиционный старт нового киносезона, когда индустрия кинематографа радует зрителей премьерами фильмов и сериалов. Из-за пандемии коронавируса кинопоказы все больше переходят в онлайн. Ведь традиционные кинотеатры долгое время были закрыты, и даже после их открытия наслаждаться новинками на большом экране можно только с соблюдением всех требований профилактики.

«Я киноман со стажем, обычно хожу на все крупные премьеры. Когда открыли кинотеатры я сходила на пару сеансов, но удовольствия никакого — сидишь в маске, с ужасом прислушиваешься — не кашляет ли кто-нибудь рядом, обливаешься антисептиком на входе и выходе. После такого опыта все новинки я теперь смотрю дома в цифровом кинотеатре, без каких-либо тревог. Из последних премьер — мне запомнился боевик «Агент Ева», на платформе Wink я его посмотрела уже дважды — на телеэкране дома и на ноутбуке, когда ездили к родным на дачу. Еще на платформе есть классная возможность совместных онлайн-киносеансов с друзьями, выбираете фильм и в назначенное время смотрите его большой компанией, хоть из разных городов. Очень актуально в этот период!», —делится екатеринбурженка Анастасия.

Фото: предоставлено «Ростелеком»

Дети выбирают мультики

По данным платформы Wink, в сентябре уральцы отдали предпочтение ярким новинкам с захватывающим сюжетом. Больше пяти тысяч фильмов приобрели жители Свердловской области за первый месяц осени. Больше всего по вкусу зрителям пришелся полнометражный 3D-мультфильм «Скуби-Ду!», рассказывающий о знакомстве неразлучной парочки — Скуби и Шэгги. На втором месте по числу кинопросмотров – тоже мультфильм (видимо так родители поощряли детей, утомленных началом учебного года) "Лего Шазам: Магия и монстры", рассказывающий о сироте, который обрел способность превращаться в качка-супергероя. Замыкает тройку лидеров сентябрьского кинорейтинга фэнтези «Таинственный сад» о чудесах и загадках, которые можно повстречать в английском поместье.

Октябрьские новинки ждут

Что посмотреть в октябре? Если у вас крепкие нервы, то в Wink для вас есть эксклюзивная цифровая премьера — психологический триллер «Слёборн: эпидемия на острове». Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом.

Историй про вирусы хватает в реальности? Тогда заварите себе чайку и включите комедию «Красотка в ударе» — дебютный фильм российского режиссера Яны Гладких с жизненным сюжетом и отличным актерским составом. Главная героиня фильма Юлия — неуверенная в себе девушка, которая никогда не считала себя привлекательной. Однажды после удара головой Юля сначала не узнает себя в зеркале, а потом решает, что она настоящая красавица. Еще вариант для романтического вечера — немецкий фильм «Ундина», история о любви по мотивам мифа о русалочке в декорациях Берлина.

В общем, в цифровом видеосервисе от «Ростелекома» точно найдется фильм с которым приятно провести осенний вечер, не беспокоясь о коронавирусной профилактике. Ведь платформа объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с масштабной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).