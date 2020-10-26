На Урале больницу оштрафовали за несоблюдение противоэпидемических мер

В больнице не хватало средств индивидуальной защиты для медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первоуральскую больницу оштрафовали за несоблюдение противоэпидемических мер. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, в медучреждении не хватало масок, перчаток, респираторов, комплектов сменной одежды, щитков, дезинфицирующих средств и других необходимых для работы медучреждения вещей.

- В отношении ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого в ряде подразделений были выявлены нарушения Законодательства и Санитарных правил и норм, - рассказали в пресс-службе облсуда. -Также в учреждении отсутствовал месячный запас дезинфицирующих средств, а тот дезраствор, который использовался, не соответствовал инструкции по показателю «массовая доля активного хлора».

Теперь ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск» придется заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Медучреждение просило суд об отмене постановления судьи и прекращении производства по делу. Но суд оставил без изменений свое решение, так как посчитал, что больница, имея возможность для надлежащего соблюдения противоэпидемических мероприятий и санитарных норм, не приняла все зависящие от нее меры по их соблюдению.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге оштрафовали ЦГБ №20 на 100 тысяч рублей за то, что администрация «забыла» передать в Роспотребнадзор данные о двух больных коронавирусом. Они, к слову, также готовили слишком слабый дезинфицирующий раствор – он был разведен до концентрации до 0,993% при допустимой норме 0,2%.