На трассе под Первоуральском в ДТП пострадали трое детей

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

В воскресенье, 25 октября 2020 года, на 305 километре трассы Екатеринбург – Пермь произошло серьезное ДТП, в котором получили травмы водитель и трое детей.

В 12:40 35-летняя женщина за рулем «Лады Ларгус» совершала обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», автомобиль не успел вписаться в свою полосу движения и столкнулась с грузовиком «Ман» с полуприцепом «Кроне» под управлением мужчины 1973 года рождения, который двигался в попутном направлении. После этого «Лада Ларгус» влетела в «Шкоду Кодиак», которым управлял мужчина 1968 года рождения.

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

В результате аварии женщина-водитель и трое детей-пассажиров были доставлены в Горбольницу Первоуральска, где им оказали разовую медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Свою роль сыграло соблюдение правил перевозки детей.

В УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщили, что стаж вождения женщины-водителя составляет 12 лет, в 2020 году она три раза привлекалась к административной ответственности.

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.