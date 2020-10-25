Людей из машин доставали спасатели: на Урале произошло ДТП с пятью пострадавшими

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В воскресенье, 25 октября, на трассе Камышлов – Туринск – Тавда произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек.

На 143 километре автодороги около 11 часов утра водители автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону Тавды, совершал обгон, но не учел сложные метеорологические условия. Его автомобиль занесло, после чего машина столкнулась с иномаркой «Митсубиси Лансер», который двигался во встречном направлении.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В аварии пострадали пять человек: 20-летний водитель и два пассажира «Лады», а также семейная пара из иномарки – они направлялись в Ирбит. Всех пострадавших доставили в Центральную районную больницу Туринска.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 20-летний водитель отечественного автомобиля со стажем вождения два года уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

- Во время движения он начала совершать обгон, но автомобиль начало заносить, он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Личности пострадавших сейчас устанавливаются, их пришлось извлекать из автомобилей спасателям МЧС, так как участники ДТП оказались зажаты в машинах.

Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Движение на трассе в настоящее время полностью восстановлено.