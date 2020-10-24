Перегруженность скорой привела к тому, что в ночь на 22 октября перед приемным отделением 24-й горбольницы образовалась очередь из 15 машин скорой помощи. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области едет проверка в лице Росздравнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Надзорный орган проконтролирует работу скорой.

- По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге, - говорится на сайте ведомства.

В чем заключается проверка, не уточняется. Отметим, в начале недели глава городской станции скорой помощи в Екатеринбурге Игорь Пушкарев пожаловался на шкал звонков от местных жителей из-за пандемии коронавируса. Люди нервничают, звонят в скорую даже тогда, когда у них проявляются просто «намеки на болезнь».

Перегруженность скорой привела к тому, что в ночь на 22 октября перед приемным отделением 24-й горбольницы образовалась очередь из 15 машин скорой помощи.

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