Главу фирмы по кибербезопасности, которого задерживали из-за наркотиков в Екатеринбурге, объявили в розыск

Фото: личная страница Александра Литреева в Facebook

Руководитель компании по кибербезопасности «Vee Security» Александр Литреев объявлен в розыск. Об этом стало известно 23 октября. Информация появилась в базе МВД России. Контактным телефоном указан номер дежурной части ОП № 5 Екатеринбурга, сыщики которого вели дело айтишника.

Напомним, 17 марта создателя приложения «Красная кнопка» отпустили из СИЗО под домашний арест. Сам Литреев родом из Санкт-Петербурга, постоянно проживает в Эстонии. Но на время разбирательств он находился в Екатеринбурге.

Фото: личная страница Александра Литреева в Facebook

Александра Литреева задержали задержали возле одного из отелей по улице Энгельса в центре Екатеринбурга 22 февраля 2020 года. В город он прилетел на один день из северной столицы. Мужчину подозревали в преобретении наркотиков.

По данным следствия, Александр приехал в гости к жительнице Екатеринбурга, вместе с которой он купил наркотические вещества весом 0,49 и 0,38 грамма. На подъезде к отелю обоих задержали сотрудники ДПС.

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