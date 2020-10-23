Предприниматель Андрей Попов: «Фундаментом наших инвестиций являются наши знания»

Андрей Попов — предприниматель, инвестор, эксперт. Фото: Юлия АБРАМОВА

Андрей Попов – экономист, инвестор и соведущий программы «Андрей знает». Программа выходит каждый четверг на радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM. В ней эксперт вместе с Александром Цариковым обсуждает экономические новости последних дней, проводит инвестиционный ликбез и даже разыгрывает деньги.

Вот главные темы последнего выпуска.

О сорванной сделке «Тинькофф» и «Яндекс»

В сентябре 2020 года вышли пресс-релизы обеих компаний о том, что они готовят сделку по слиянию. Акции «Тинькофф» и «Яндекс» росли на фоне этой новости на 4-5 %.

Когда новости о сделках такого уровня попадают в публичную плоскость, это означает, что компании «ударили по рукам», то есть договорились. Однако, что же мы видим через какое-то время - разлад сделки, обвинения противоположных сторон.

В случаях подобному этому регулирующие органы устраивают «разбор полетов»: не было ли здесь манипуляции рынками? Потому что, обладатели инсайдерской информации могли весьма неплохо заработать как в случае роста, так и в случае падения акций. Регулирующие органы РФ уже инициировали такой разбор. Ждем ответа от США, потому что акции компании «Яндекс» котируются на американских торговых площадках этой страны, а значит, она ко всему прочему подотчетна комиссии по ценным бумагам США.

О «Северном потоке- 2»

На этой неделе США расширили санкции против этого проекта. Госдепартамент США указал, что под санкции теперь подпадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляет участвующим в стройке судам различные услуг. Для тех, кто не в курсе, Северный поток -2 строится в дополнении к проекту «Северный поток-1» в обход Украине. То есть это не говорит о том. что европейский потребитель, для кого это инициировано, вдруг начнет больше потреблять. С точки зрения доходной части для компании «Газпром» ничего не изменится. А в расходной – наоборот.

«Северный поток -2» - это многомиллиардная стройка. Сейчас мы не знаем, заморозят его или нет ввиду этих санкций. Если да, то кто понесет эти расходы? Не выльются ли они в увеличение тарифов для нашего населения.

Как составить свой инвестиционный портфель?

В прошлом выпуске мы говорили о том. что важно определиться со стратегией инвестирования. Затем мы строим «фундамент». Ими являются наши знания, которые мы бетонируем в основу нашего будущего.

Но не забываем о распределении средств в портфеле: допустим. вы имеете 40% в акциях. 30- в облигациях, остальное - кэш. Хотя это очень упрощённое представление о портфеле. Облигации – это инструмент с фиксированной доходностью. Тут более менее понятно.

Что же касается акций, есть блогеры, которые рассказывают подписчикам, что есть привилегированные акции, так называемые «префы», которые являются нечто средним между обычными акциями и облигациями. Не известно, откуда появилась эта информация, так как “префы” никак не является инструментом с фиксированной доходностью. Это большое заблуждение. Да, есть минимальная сумма, которую получит держатель таких бумаг. Но она не является фиксированной.

Лично я держу в данный момент изрядную долю кэша. Связано это с предстоящими выборами президента США. Мы не знаем исход президентской гонки, и как отреагируют рынки на победу того или иного кандидата. Поэтому я имею стратегию как на тот, так и на другой случай исхода событий.