Чем опасны голые лодыжки: объясняет врач

Такая мода до больницы до ведет Фото: Алексей БУЛАТОВ

За окном заметно похолодало, а в некоторых регионах страны уже и вовсе пошел снег. А это значит, что настала пора оголять лодыжки. От Москвы до Иркутска на улицу выползли модники: в дутой курточке или пальто, в шерстяном шарфе и… коротеньких брюках. Стильно не то слово! А ножки-то красные, замерзшие. Как же на это смотрят врачи, да и сами стилисты?

ПОЯСНИ ЗА ШМОТ

Мода на оголенные лодыжки пришла в Россию из Европы, а точнее из Италии. В начале нулевых среди местных модников были популярны лоферы (это туфли на небольшом каблуке без шнурков, мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом – прим.ред.). Тогда считалось дурным тоном надевать под эту обувь носки. При этом мужчины носили лоферы с укороченными брюками или подворачивали штанину чуть выше щиколотки. Вот вам и голые ноги.

Через десять лет тенденция подхватили сначала в Москве, а затем и в других регионах. Но только вот зима в Европе во многом отличается от суровых русских морозов.

Ходить с оголенными щиколотками начали в Европе, а только потом в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следуют этой моде до сих пор, как правило, подростки или молодые люди до 25 лет. А стилисты хватаются за голову, когда видят такое и утверждают, что теперь так не носят.

- Голые лодыжки сегодня не способ самовыражения, а индикатор степени адекватности, - объясняет стилист Виктория Майер. – Сегодня к укороченным или повернутым брюкам надевают красивые шерстяные носки. На последних показах были брюки с подворотами, но из-под них виднелся такой хороший кусок носка.

Правда, пока эта мода дойдет до провинции, пройдет еще немало времени. А пока голые лодыжки будут сопровождать нас еще пару лет точно.

По словам стилиста Виктории Майер, скоро в модную среду ворвется другая не менее опасная тенденция. Помните эти заниженные джинсы в 2000-х? У каждой девушке в гардеробе была такая вещь. И теперь на подмостки врываются не голые щиколотки, а поясница.

- Мода в первую очередь про комфорт, уточняет эксперт, – а когда вы мерзнете, не может быть речи ни о каком комфорте. Сейчас в тренде носить брюки с высокой посадкой на талии или джинсы-клеш для женщин. Для мужчин остается стандартная длина. Стильно смотрятся джоггеры, у которых штанина закрепляется резинкой в районе косточки на ноге.

НЕБЕЗОПАСНАЯ КРАСОТА

Народная мысль гласит: «Держи голову в холоде, ноги в тепле, живот в голове». В этом что-то есть, ведь это опыт накопленный годами. И с этим выражением согласны врачи. По их мнению, молодых людей, которые щеголяют зимой с открытыми ногами, ждут серьезные проблемы со здоровьем и в некоторых случаях даже ампутация ног.

Да и вообще в эпоху коронавируса любое переохлаждение организма приведет к простуде, она ослабит иммунитет, а дальше организм уже не сможет отражать вирусы.

- С точки зрения сосудистой хирургии переохлаждения рук и ног грозит серьезными заболеваниями сосудов. Может возникнуть болезнь Рино, это спазм сосудов в ответ, в том числе на переохлаждение. Бывают болезни, которые называются аортоартериит, при переохлаждении могут привести к потере ног, - рассказывает сердечно-сосудистый хирург и заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы «РЖД-Медицина» Сергей Корелин. – И самое главное, что есть болезни, которые поражают молодых. Например, эндартериит (хроническое заболевание сосудов с поражением ног - Прим. Ред.) диагностируют чаще всего у тридцатилетних. В крайней стадии болезнь может тоже привести к ампутации.

Тревожные звоночки ваш организм начнет давать почти сразу. Во-первых, вы почувствуете, что ваши ноги мерзнут даже, когда тепло. Еще один симптом – раны, царапины или мозоли на ногах долго заживают. Также при таких болезнях начинают выпадать волосы. Появляются боли при ходьбе. Если вы обнаружили хоть один такой симптом, не откладывайте поход к врачу.

Подвороты на голую ногу в условиях российской зимы могут привести и к обморожению. А переохлаждение вызывает не только спазм сосудов, но и нарушение кровоснабжения. А это неизбежно влечет к развитию воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Первые сигналы обморожения — чувство жжения на коже, покалывание и зуд. Сначала кожа краснеет из-за расширения сосудов, а затем бледнеет. Потом кожный покров лодыжек приобретает сероватый оттенок, а также появляются волдыри.

- Последствия могут возникнуть и через десять лет, - заключает сердечно-сосудистый хирург Сергей Корелин. – Например, девушка или парень перенесли стрептококковую инфекцию или ангину из-за переохлаждения. После этого могут возникнуть болезни сердца. Организм вырабатывает антитела к стрептококку, а они в тоже время поражают сердце. Тут вам и миокардит или эндокардит.