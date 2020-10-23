Назван самый популярный iPhone у менеджеров и предпринимателей

На третьем месте флагман 2017 года iPhone Х, следом — бюджетная модель iPhone ХR Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перед стартом продаж iPhone 12 оператор платформ для организации корпоративной связи «Манго Телеком» (обслуживает более 55 тысяч организаций) изучил, какие модели смартфонов Apple предпочитают предприниматели и менеджеры российских компаний сегодня.

Статистику «Манго Телеком» получил, проанализировав, на какие айфоны чаще всего устанавливают приложение Mango Talker, подключающее устройства к виртуальной АТС оператора — для приема звонков с рабочих номеров, участия в видеоконференциях и обмена мгновенными сообщениями с другими сотрудниками в корпоративном мессенджере.

Выяснилось, что лидер по популярности — iPhone 7. Несмотря на достаточно широкое распространение, которое получил прошлогодний iPhone 11, он не опередил модель четырехлетней давности, причем базовую версию — с небольшим экраном. На третьем месте флагман 2017 года iPhone Х, следом — бюджетная модель iPhone ХR.

Дорогие айфоны одиннадцатой серии — 11 Pro и 11 Pro Max — не попали в топ-10. Если сравнивать основные линейки смартфонов Apple по годам, то премьеры 2019 года суммарно, по долям всех трех аппаратов, уступают уже упомянутой седьмой серии — 7 и 7 Plus (18,4%) и телефонам, выпущенным в 2017 году — 8, 8 Plus и Х (22,2%).

Исследование также показало, что сильнее востребованы компактные айфоны: они встречаются в офисах российских компаний чаще, чем телефоны тех же серий, но с более крупными дисплеями. Вероятно, симпатией к небольшим устройствам объясняется присутствие в рейтинге iPhone SE первого поколения и iPhone 5s — миниатюрных четырёхдюймовых аппаратов, пишут эксперты «Манго Телеком».