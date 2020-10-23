Налоговая проверяет «черных хлебопекарей», которых подозревают в многомиллионных махинациях

Проблема сокрытия налоговом очень актуальна в этом секторе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно мы рассказывали о фирме, которую заподозрили в многомиллионных махинациях с налогами.

Гендиректор АО «Режевской хлебокомбинат» Владимир Сусуйкин считает, что руководство ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель», и ООО «Русский Хлеб» (все предприятия находятся в Березовском) не трудоустраивают сотрудников официально и не платит за них налоги. Также Владимир Сусуйкин уверен, что указанные предприятия фактически являются единой фирмой.

По официальным данным за 2019 год на «Хлебозавод №7» работают 26 человек. Но руководство «Реж-хлеб» уверено, что в реальности число сотрудников гораздо больше. Чтобы уличить конкурентов в нечестной игре, они даже установили напротив проходной «Хлебозавод №7» видеорегистратор. Он снял, как через КПП прошло 75 человек и заехало 64 грузовика, развозящих продукцию. И это в выходной день. Владимир Сусуйкин предполагает, что в реальности на предприятии работает не меньше 250 сотрудников.

- Если это так, то ООО «Хлебозавод №7» «экономит» на налогах как минимум 32 миллиона рублей в год, а это почти 20% от выручки составившей 165 миллионов рублей за 2019 год. В этом случае становится понятно, почему «Хлебозавод №7» так вольготно себя чувствует и вытесняет с рынка промышленные предприятия, которые не фальсифицируют налоговую отчетность, но проигрывают в ценовой войне, - говорит Владимир Сусуйкин.

По его словам, за 2019 год общая фискальная нагрузка на ООО «Хлебозавод № 7» составила всего 2%.

Отметим, что «Комсомолка» обзвонила ряд директоров предприятий хлебопроизводственной отрасли. Они подтвердили, что проблема сокрытия налогов в их секторе очень актуальна.

Результаты расследования руководство «Реж-хлеб» направило в прокуратуру, налоговую, антимонопольный комитет.

Мы решили выяснить, может ли предприятие, где трудятся несколько сот сотрудников (как утверждает Сусуйкин) работать без их оформления и уплаты за них налогов? И может ли такое предприятие несколько лет подряд продавать продукцию в большинстве магазинов Екатеринбурга, не боясь, что на них обратят внимание налоговые органы, ведь фирма ведет обширную рекламную кампанию на радио и в соцсетях.

В прокуратуре Березовского ответили, что примут решение о проверке и мерах реагирования только после того, как свой анализ деятельности «Хлебозавода №7» сделает УФНС.

Но пока проверка налоговой проходит странно.

Один из бывших сотрудников «Хлебозавод №7» Андрей Бастриков также подтверждал, что на предприятии работает не меньше 200 человек. В итоге его вызвали для допроса в отдел УФНС как свидетеля. Как рассказал «КП» Андрей Бастриков, он был готов прийти в налоговую и подтвердить свои слова о реальном числе сотрудников с бывшей работы. Но повестку он получил через неделю после даты, когда должен был явиться.

Оказалось, Бастрикова вызвали задним числом. В ФНС он должен был явиться 13 октября, а письмо с повесткой отправили 14-го. Это подтверждается отметкой на конверте, которую сделали перед тем, как отправить письмо (есть в распоряжении редакции). А в почтовое отделение оно пришло лишь 17 октября.

«Комсомолка» отправила в ФНС официальный запрос. Мы попросили объяснить, почему важного свидетеля в деле о возможных многомиллионных махинациях вызывают на допрос задним числом. Также мы попросили рассказать о ходе проверки «Хлебозавод №7». «КП» будет следить за развитием событий.