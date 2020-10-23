В оперативном штабе подтвердили еще пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области выявили 268 новых случаев COVID-19, из них 155 - в Екатеринбурге. Таким образом, общее число случаев в регионе достигло 33 952. Также в оперштабе подтвердили еще пять смертей от коронавируса.

Показания к госпитализации. Фото: оперштаб

- Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ, - отметили в оперштабе.

Выписано 302 человека. Общее число выписанных достигло 26 101.

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