В Нижнем Тагиле во время компьютерной томографии умерла пациентка

Когда женщину начали обследовать она была в стабильном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ГБ №1 во время компьютерной томографии умерла 80-летняя женщина. Инцидент произошел еще 19 октября. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе медучреждения. Пациентку доставили в больницу врачи скорой помощи в тяжелом состоянии. По словам медиков у женщины во время обследования остановилось сердце.

- После осмотра врача реаниматолога, состояние признано стабильным и пациентка была направлена на проведение компьютерной томографии. При прохождении обследования на КТ, произошла внезапная остановка сердца, проведенные реанимационные мероприятия не имели эффекта, - рассказали в пресс-службе ГБ №1.

Точную причину смерти установят после вскрытия. В больнице отметили, что экстренная медицинская помощь пациентам, поступающим в тяжелом состоянии, оказывается вне очереди.

В Екатеринбурге сейчас на обследование компьютерным томографом собираются большие очереди. Чтобы их уменьшить планируют открыть еще один КТ-центр на базе госпиталя для ветеранов войн. Об этом ранее заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Есть очереди на компьютерные томографы. Стало больше нуждающихся в этих обследованиях, - заметил Павел Креков. – Чтобы было меньше очередей, мы открываем дополнительные томографы на базе госпиталя ветеранов войн, который будет работать полноценно.

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