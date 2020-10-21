Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 октября 2020 года

Растет число заболевших, а также выздоровевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 255 новых случаев заболевания коронавирусом. В лидерах по традиции оказался Екатеринбурга, где зафиксировано 148 заболевших COVID-19.

Также новые случаи коронавируса подтвердились в Кушве, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Серове, Нижней Салде, Березовском, Камышлове и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Всего COVID-19 с начала пандемии в регионе заболели 33 425 человек, из которых 25 528 пациентов. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 339 человек.

На данный момент состояние 195 пациентов оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в палатах реанимации, 102 – подключены к аппаратам ИВЛ. Также за сутки подтвердились 10 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области сейчас составляет 718 человек.

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