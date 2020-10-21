«Сейчас не до корректности»: мэр Екатеринбурга одобрил действия Росгвардии в отношении горожан без масок

Мэр Екатеринбурга отреагировал на нарушения масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский одобрил действия Росгвардии по задержанию горожан, которые не надевают маски.

- Мы помним, что летом наши коллеги из МВД ходили в красивой утюженной форме, были корректными, но сейчас не до корректности, - рассказал мэр Екатеринбурга в интервью порталу Е1.

Также появилась информация о том, что Высокинский одобрил выталкивание людей без масок из общественного транспорта.

- Можно и нужно, - заявил глава Екатеринбурга.

На вопрос «КП-Екатеринбург» о том, что имел в виду мэр уральский столицы, в мэрии редакции пояснили, что не стоит эту фразу Высокинского интерпретировать дословно.

- Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску. Также стоит отметить, что муниципальной инспекцией проводятся ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. Всем нам нужно понимать, что от самосознания, взаимоуважения и ответственности зависит наше здоровье и будущее, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации города.

Отметим, что в уральской столице ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом. Обеспокоенные граждане в случае появления симптомов сразу вызывают скорую помощь, хотя это оправданно не во всех случаях. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он посоветовал не паниковать, потому что ситуация в регионе сейчас напоминает массовый психоз.