Бывшего гендиректора уральского предприятия обвинили в незаконном экспорте технологий иностранцам

Суд назначен на 11 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на скамье подсудимых скоро окажется житель Новоуральска, работавший генеральным директором на предприятии «Атоммашкомплекс УЭХК». Он обвиняется в незаконном экспорте технологий из России.

- 05 октября в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» Тараса Крокоса, обвиняемого в совершении преступления, - уточняют в пресс-службе Новоуральского городского суда. - Слушание дела по существу в открытом судебном заседании назначено на 11 ноября 2020 года в 10.00 час.

Добавим, что «Атоммашкомплекс УЭХК» это производственное предприятие, работающее в Новоуральске. Оно появилось в ходе реструктуризации «Уральского электрохимического комбината», которое входило в топливную компанию «ТВЕЛ» Госкорпорации «РОСАТОМ». С 2011 года оно является самостоятельным юридическим лицом. Оно специализируется на проектировании и изготовлении оборудования для атомной отрасли, а также для нефтяной и газовой промышленности.