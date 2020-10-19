Можно ли не платить за коммуналку в эпоху пандемии: отвечает прокуратура

Из-за кризиса у многих стала расти задолженность за коммунальные услуги. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из-за пандемии коронавируса у многих людей сократились доходы. В связи с этим возникли трудности при оплате коммунальных услуг. О том, что ждет должников мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3 FM) с Константином Мережниковым, заместителем прокурора Кировского района Екатеринбурга.

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА «КОММУНАЛКУ»

- Свердловчане должны за услуги ЖКХ почти 19 миллиардов рублей. При этом в связи с пандемией правительство РФ выпустило постановление №424, в котором указано, что пени по долгам за услуги ЖКХ будут приостановлены.

- Верно. Но это не означает, что потребители коммунальных услуг освобождены от уплаты. В соответствии с законодательством, у нас каждый собственник или наниматель жилого помещения обязан оплатить потребленные коммунальные услуги. На период действия ограничительных мер не начисляются только пени и штрафы. А от обязанности оплачивать правительство граждан не освобождало.

Свердловчане должны за услуги ЖКХ почти 19 миллиардов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Взыскивать неустойки до конца года имеют право только те организации, которые осуществляют управление жилищным фондом? То есть это ТСЖ, УК?

- Нет, у нас есть также форма непосредственного оказания коммунальных услуг, когда ресурсоснабжающая организация напрямую с собственниками жилья заключает договор.

- Управляющие компании взыскивают долги только за жилищные услуги? Либо коммунальные услуги, вроде воды, электроэнергии и газа, это тоже их головная боль?

- Это тоже их обязательство перед ресурсоснабжающей организацией - собрать с граждан того дома, управление которым они осуществляют, и передать в ресурсоснабжающую организацию.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ

- Могут ли должникам отключить коммунальные услуги?

- У нас все потребители коммунальных услуг в 2020 году пользуются ими в полном объеме. Вы упомянули 424-е постановление правительства РФ. В соответствии с ним идет запрет на ограничение коммунальных услуг. Управляющие компании или ТСЖ не вправе ограничивать собственников, даже при наличии большой задолженности на протяжении длительного времени.

Не подлежат ограничению коммунальные услуги по отоплению и по холодному водоснабжению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Получается, что сейчас у жителей Свердловской области есть возможность не платить, если денег нет? И никто не будет ничего отключать?

- Совершенно верно. Возможность не платить есть. Но по истечению времени действия постановления №424 управляющие компании смогут начислять пени. И они будут начисляться на те суммы, которые будут накоплены. С нас никто обязанности платить не снимал. И поэтому лучше не накапливать долги.

- Что делать тем людям, кто лишился работы?

- У нас гражданам можно обращаться в службу занятости, чтобы получать пособие по безработице. Также управляющая компания может заключить договор о рассрочке по выплате задолженности.

- Как это работает?

- Потребитель, который накопил долги, обращается с заявлением в управляющую компанию о предоставлении рассрочки. При этом текущее начисление за коммунальные услуги и плату за жилищные услуги потребитель должен оплачивать в полном объеме, плюс ту часть платежа, которая предусмотрена рассрочкой.

- А бывало, что управляющие компании отказывали людям в рассрочке?

- Единичные случаи были, когда граждане обращались к нам с заявлением о том, что управляющая компания не предоставляет им рассрочки. Но по результатам проверок устанавливались факты, что ранее такие соглашения уже заключались компанией с должником и им не соблюдались условия этого соглашения по своевременным платежам. Поэтому им отказывали в повторном предоставлении рассрочки.

В прокуратуре отмечают, что возможность не платить за ЖКХ есть, однако из-за этого долг будет только расти. Фото: Олег УКЛАДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ДОЛЖНИКАХ - РАЗРЕШЕНЫ

- Какие коммунальные услуги должнику не могут отключить ни в коем случае?

- У нас не подлежат ограничению коммунальные услуги по отоплению и по холодному водоснабжению.

- Какие меры управляющая компания, либо ресурсоснабжающие организации могут применять к злостным неплательщикам?

- Есть несколько инструментов для взыскания задолженности. В первую очередь претензионная исковая работа. УК направляет претензию потребителю о том, что у него имеется задолженность и ее надо погасить. После этого компания может обратиться в суд, чтобы решение суда, вступившее в силу, передать в службу судебных приставов. Они возбуждают исполнительное производство, и круг возможностей по взысканию задолженности сразу расширяется.

- Имеют ли право управляющие компании или ресурсоснабжающие организации вешать на двери подъезда или в подъезде объявления, что вот Иванов Иван, например, злостный неплательщик и имеет долг за коммунальные услуги?

- Они имеют право это делать, но без публикации персональных данных должников. Фамилия имя и отчество должника это уже персональная информация. Такое недопустимо. Возможно только указание квартиры и размера задолженности. Но эта информация должна быть обезличена.