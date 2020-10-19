В Екатеринбурге строят малоэтажный дом, где квартиры стоят от 1,47 млн рублей

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

«Группа ЛСР», застройщик №2 в РФ по объемам строительства, анонсировала старт продаж нового дома в жилом комплексе «Мичуринский». Этот район не похож на другие за счет того, что здесь нет ни одной высотки. Все новостройки – максимум 5 этажей.

Вот и новый дом будет малоэтажным, с закрытым двором, классной детской площадкой, дизайнерскими подъездами и комфортными для жизни планировками. Почитайте отзывы о ЖК «Мичуринский» и убедитесь в этом сами.

Рядом с новым домом – пешеходный бульвар, по которому можно дойти до озера Половинное. С другой стороны – торговый центр «Юла», магазин «Верный» и остановки автобусов.

Новостройка будет введена в эксплуатацию уже в конце следующего года. Все квартиры в ней - сданы с чистовой отделкой «под ключ», поэтому переехать можно будет сразу после получения ключей. Сейчас, на старте продаж, приобрести квартиру в «Мичуринском» можно всего от 1,47 млн рублей. С учетом низких ставок по ипотеке и в условиях нестабильности курса валют — это отличный вариант как для проживания, так и для инвестирования.

Ознакомиться с планировочными решениями, а также узнать о способах приобретения квартир в ЖК «Мичуринский» можно в офисах продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге или по телефону +7 (343) 215 9 216.